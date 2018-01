Confronto no Guarujá mata um traficante e fere policial

SÃO PAULO - Uma troca de tiros entre policiais militares da Força Tática do 21º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I) e traficantes, na noite de segunda-feira, 2, na Favela Vila da Noite, no Guarujá, litoral sul paulista, terminou com um bandido morto, um baleado e dois presos. Entre eles, um adolescente de 17 anos, e um sargento salvo pelo colete à prova de balas.

Em patrulhamento pela Rua Lucena, os policiais abordaram cinco homens que estavam reunidos em frente a uma casa. Com isso, foi dado início ao tiroteio. O menor e um dos maiores foram detidos no local e encaminhados à Delegacia Sede da cidade. O terceiro criminoso, baleado na perna, está internado no Hospital Santo Amaro e não corre risco de morte.

Edenilson Silva Santos, de 28 anos, deu entrada no início desta terça-feira, 3, no posto do Pronto Atendimento Médico, localizado junto à Rodoviária, não resistiu ao ferimento e morreu. O outro criminoso que estava junto com o atingido fugiu.

Na casa utilizada pela quadrilha como ponto de distribuição de drogas, os policiais apreenderam 43 trouxinhas de maconha, 60 papelotes de cocaína e 95 pedras de crack.

O sargento PM Leandro, que estava com um colete a prova de balas, escapou da morte após ser atingido no peito por um dos disparos realizados pelo grupo. A bala ficou alojada no colete e apenas causou um hematoma no tórax do policial.