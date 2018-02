Confronto entre camelôs e GCM fere 2 no Brás Cerca de 500 vendedores ambulantes entraram em confronto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) ontem de manhã ao invadir o local onde funciona a feirinha da madrugada, no Brás, região central. Eles arremessaram pedras contra os guardas, que revidaram com spray de pimenta. Dois GCMs se feriram.