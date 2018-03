Confronto em morro da zona norte termina com quatro traficantes mortos Quatro traficantes morreram num confronto com policiais militares na Cidade Alta, conjunto habitacional favelizado da zona norte do Rio, na noite de anteontem. Uma moradora da comunidade, Priscila da Silva Monteiro, de 23 anos, foi ferida por uma bala perdida no tornozelo. Também foram apreendidas armas, granadas e drogas na ação. O confronto foi entre PMs do 16.º batalhão e traficantes do Morro da Cidade Alta e da Mangueira, que estavam escondidos lá. A PM acredita que eles sairiam em "bonde" pela zona norte da cidade, até mesmo para atacar policiais em serviço, mas foram contidos antes que partissem. Os bandidos estariam vestidos de preto e com coletes quando foram surpreendidos. Policiais em patrulhas e cabines vêm sendo atacados a tiros desde quinta-feira. O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, no entanto, nega que seja algo sistemático. Beltrame não vê relação entre os incidentes ocorridos quinta, sexta-feira e sábado. Ainda assim, o policiamento foi reforçado em toda a região metropolitana.