Confronto em baile funk deixa jovem ferida Uma adolescente de 17 anos foi atingida por um tiro de bala de borracha após confronto no fim da noite de domingo entre policiais e moradores do Morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Os militares tentavam encerrar um baile funk na comunidade, que tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Inconformados, alguns moradores reagiram e atacaram os PMs com pauladas, pedradas, garrafas de cerveja e até coquetéis molotov. Três policiais ficaram feridos.