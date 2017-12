Confronto com sem-teto deixa 4 feridos no centro de SP

Cerca de 150 sem-teto entraram em confronto com agentes da Polícia Militar (PM) e guardas municipais após bloquearem na noite de quarta-feira a pista sentido centro da Avenida Nove de Julho, na região central da capital paulista. Eles protestavam contra o despejo das famílias do prédio da antiga sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Tropa de Choque da PM teve de intervir com bombas de efeito moral. Quatro guardas municipais ficaram feridos no confronto, mas nenhum com gravidade.

No tumulto, alguns móveis foram incendiados pelas famílias, que receberam os policiais munidas de paus e pedras. Às 21h15 a situação já estava normalizada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As famílias, ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Centro (MTSTC), se recusam a ir para abrigos municipais pois alegam que, caso aceitem a ida para esses lugares, estariam deixando de pressionar a Prefeitura em relação a uma solução definitiva de moradia. Os sem-teto prometem permanecer no local. Durante a madrugada de hoje, o entorno do prédio era de completa calmaria. Cerca de 50 famílias ainda estavam no local. Parte dormia numa escadaria ao lado do edifício e parte na rua.