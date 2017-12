Confira os horários e locais dos blocos que ainda agitarão São Paulo

Os desfiles no Anhembi acabaram, mas o carnaval em São Paulo continua nas ruas. Nos próximos dias, vários blocos vão sair na capital paulista. Programe-se!

3 de março (segunda-feira)

Lambuza

Concentração às 17h, saída às 16h, fim às 20h, dispersão às 21h

Concentração na frente do Teatro Municipal, passa pelo Viaduto do Chá, Praça do Patriarca, Rua São Bento e Anhangabaú. Com fantasias inspiradas em personagens da Idade Média e nas cores azul e rosa, o bloco Lambuza sai às ruas pela primeira vez.

Samba do Gringo Doido

Início às 20h. Dispersão às 21h

O bloco sai da Rua Belmiro Braga, 216, sobe a Rua Fidalga, Rua Purpurina, Rua Fradique Coutinho, Rua Inácio Pereira da Rocha e volta à Rua Belmiro Braga.Bloco com integrantes de diversas nacionalidades, convidando a todos para descobrir ritmos de outros carnavais. O bloco surgiu em 2013 ao reunir um grupo de música argentina com o maracatu e as marchinhas brasileiras pelas ruas da Vila Madalena. Neste ano, terá integrantes da Argentina, Chile, Colômbia e Brasil.

Bloco Vai Você em Dobro

Início às 15h. Término às 19h

Parte da Rua Natingui, 530, sobe a Rua Pacoal Vita, Rua Desembargador Ferreira França, Rua Ourania, Rua Tabacoas e a Rua Pascoal Vita. Composto de 25 instrumentistas, o bloco pretende ser familiar e muito alegre.

Bloco Bastardo

Concentração às 19h.

Sai da esquina da Rua Cardeal Arcoverde com a Rua Lisboa (Praça Benedito Calixto).

Comunidade Memo Memo

Início: 15h. Dispersão: 17h

Concentração na Rua Jose Rangel de Camargo esquina com a Rua Santa Eudóxia. Vai para Rua Carlos Belmiro Correia, Rua Armando Coelho Silva, Rua Santa Eudóxia, volta pela Rua Gabriel Couvelli. Grêmio fundado em 2001, desfila como bloco desde 2009.

Jegue Elétrico

Das 17h30 às 21h

Concentração no Bar do Fabinho, Praça Roosevelt, às 16h. Vai pela Rua da Consolação, Rua Major Quedinho, Rua Santo Antônio, Rua Martinho Prado e volta para a Praça Roosevelt. O bloco faz 14 anos.

As Virgens do Minhocão

Início às 12h. Dispersão às 17h

Sai da Avenida São João (perto do Largo Santa Cecília), sobe o Elevado Costa e Silva em direção ao Largo Péricles Homens vão fantasiados de mulheres e as mulheres, de homens.

Chorões da Tia Gê

Saída às 16h e retorno às 18h

Percurso Saída Rua Doutor Heládio, 128, seguimos pela Rua Alvinópolis e entramos à direita na Rua Maria Carlota. Depois, entramos à direita na Rua Cumaí e seguimos pela Rua Cumaí. Entramos à direita na Rua Otília, em seguida à direita na Rua Doutor Heládio. Por fim, voltamos para o nosso barracão!

O Bloco Chorões da Tia Gê foi fundado em 8 de dezembro de 1973, há 40 anos. Durante sua história sempre fez o Desfile Oficial junto à Uesp e uma apresentação festiva no bairro de sua origem. Antigamente era muito mais fácil de se fazer os famosos cordões e batalhas de confetes pelo bairro, hoje em dia acaba sendo um pouco mais difícil, temos lutado para conseguir não deixar a tradição das \\\"Batalhas de Confetes\\\" morrer, mas nos últimos anos, ao tentarmos sair pelas ruas, sempre houve tumultos por conta da ignorância do povo de hoje. Assim, como no ano passado, este ano optaremos por ficar em nosso espaço, sem irmos para rua a fim de evitar bagunça. Nosso espaço é muito pequeno e gostaríamos muito de ter o incentivo e o apoio da Prefeitura para podermos brincar em alguma praça ou pelo menos andar pelas ruas do bairro com mais segurança! Muito obrigado pela oportunidade!

Antiacadêmicos do Baixo Pinheiros

Início às 22h. Dispersão às 24h

Saída da Rua Belmiro Braga. Passa pela Rua Cardeal Arcoverde, Rua Simão Álvares, Rua Teodoro Sampaio, Rua Mourato Coelho, Rua Inácio Pereira da Rocha e volta à Praça do Beco.

Bloco Urubó

Das 13h às 16h

Concentração na frente da Casa de Cultura Salvador Ligabue, no Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó e dá a volta na Praça da Matriz

Bloco Esfarrapado

Início às 14 horas. Dispersão às 19 horas

Sai da esquina da Rua 13 de Maio com a Rua Conselheiro Carrão. Passa pela Rua Almirante Marques Leão, Rua Una, Rua Rocha, Praça 14 Bis, Rua Manoel Dutra, Rua Maria José, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Major Diogo, Rua Santo Antônio e volta para Rua 13 de Maio e Rua Conselheiro Carrão. Tem concurso de fantasias com prêmios simbólicos em dinheiro.

Dia 4 (terça-feira)

Unidos do Jardim Penha

Das 20h às 22h30

Sai da Rua Dervile Lacorte, em Ermelino Matarazzo. Passa pela Rua Coronel Jose Menezes, Rua Bastos, Rua Abdon Milanes, Rua Santa Silveira, Rua Luiz Solto Maior, Rua Dr. Saul de Camargo Neves, Rua Maria das Dores Abranches, Rua Bolivar Ribeiro Boaventura, Rua Indalecio da Costa e termina na Rua Coronel José Meneses.

Acadêmicos da Cerca Frango

Das 15h às 19h

Sai da Rua Cotoxó, passa pelo escadão, Rua Saramenha, Rua Havaí, Rua André Casado e Praça da Nascente. Bloco fundado por alunos da Escola de Comunicações e Artes da USP.

Os Cabebinhas Tântricas do Tatuapé

Das 12h às 18h

Vai ficar na Rua Torrinha, entre as Ruas Azevedo Soares e Visconde de Rio Preto.

Bloco do Chinquinho

Início às 18h. Dispersão às 21h30

O bloco sairá da Rua Sapupira, 117, em São Miguel. Entra na Rua Palmeira de Leque, na Rua Caporosa, Rua Arraial de Santa Barbara e volta par a Rua Sapupira.

Bloco Bastardo

Concentração às 19h.

Sai da esquina da Rua Cardeal Arcoverde com a Rua Lisboa (Praça Benedito Calixto).

Amigos do Pratododia

Das 16h às 19h

Sai da Rua Barra Funda, passa pela Praça Olavo Bilac, Rua General Júlio Marcondes Salgado e Minhocão. Depois, volta pelo mesmo trajeto.

Bloco Urubó

Das 13h às 16h

Concentração na frente da Casa de Cultura Salvador Ligabue, no Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó e dá a volta na Praça da Matriz.

Bloco Carnavalesco e Recreativo Agora Vai

Das 17h às 22h

Sai da Rua Marta, na Barra Funda, caminha para o Largo do Padre Péricles e sobe o Minhocão.

Zóio de Lula

Por volta das 15h

Sai da Praça da Toco, na Vila Matilde. Passa pela Avenida Melchert e Rua Dona Matilde.

Dia 5 (quarta-feira)

Torcida Futebares

Concentração às 14h. Saída às 16h. Dispersão às 17h

Concentração no Bar Posto 6 (Rua Aspicuelta com a Rua Mourato Coelho). Passa pela Rua Aspicuelta, Rua Fradique Coutinho e Rua Inácio Pereira da Rocha. Dispersão na Rua Belmiro Braga. Bloco junta as paixões pelo futebol e pelo carnaval.

Dia 8 (sábado)

Com Saia Rodada

Das 16h às 22h. Sai da Praça da Liberdade, passa pela Rua Galvão Bueno, Rua Fagundes e termina na Rua Taguá.

ABC Na Boca do Povo

Das 20h às 22h. Percurso: Avenida Cangaíba, na zona leste, do número 3.927 ao 2.850.

Bloco do Rodopio

Início às 11h. Dispersão às 14h.

Concentração na Praça Cidade de Milão. Passa pela Av. República do Líbano, Avenida Hélio Pelegrino e chega na Rua Chipre com a Av. Brigadeiro Faria Lima.

Kaya na Gandaia

Concentração às 14h. Saída às 16h20. Dispersão às 18h30.

Concentração na Rua Aspicuelta com a Rua Medeiros de Albuquerque. Passa pela Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Luiz Murat e Rua Padre João Gonçalves. Dispersão na Praça Aprendiz das Letras (Rua Belmiro Braga). Foi fundado em 2012 com a proposta de tocar os clássicos do Bob Marley em ritmo de samba-reggae. Repertório também inclui músicas de autoria própria e clássicos da cultura afro-brasileira.

Bloco do Água Preta

Das 15 às 19h

Sai da Praça Rio dos Campos, passa pela Travessa Roque Adoglio, Viela Estevam Garcia, Rua Dr. Francisco Figueiredo Barreto, Praça Daniel Berciano Villasol, Rua José Tavares de Miranda, Praça Ilza Weltman Hutsler. Bloco trajeto do Córrego do Água Preta, hoje canalizado.

Tem Mas Acabou

Das 16h às 23h

Concentração na Rua Original, 89 na frente ao Bar do Sacha. Passa pela Rua Filinto de Almeida, Rua Costa Lobo, Rua Jericó e volta para a Rua Original.

Cordão do Jamelão

Das 15h às 18h30

Sai da Rua Rui Barbosa, 716. Passa pela Av. Brigadeiro Luís Antônio, Rua Humaitá, Rua Martiniano de Carvalho, Rua Monsenhor Passalacqua, Rua Arthur Prado, Rua Pedroso e volta para Rua Rui Barbosa.

Dia 9 (domingo)

Banda da Parada

Das 17h às 20h.

Sai do Largo do Arouche, passa pela Praça da República, Avenida São Luís, Rua Xavier de Toledo e Avenida Ipiranga Bloco da organização da Parada Gay.

União dos Bairros

Das 15h às 20h.

Sai da Praça João Paes Malho e vai até Rua Canabarro 13 A (Praça do Samba).

Tijolinho da Vila

Início às 15h. Dispersão às 19h.

Dá a volta na Praça Rafael Sapienza.

Filhos da Xuxa na Ressaca

Das 14h às 18h30

Partida da Rua Fidalga.Passa pela Rua Wisard, Rua Fradique Coutinho e Rua Purpurina, onde será a dispersão.

Dia 15 (sábado)

Bloco dos Bulldogs

Às 14h. Concentração na Rua Amazonas na esquina com a Rua Três Rios, no Bom Retiro. Passa pela Rua Amazonas, Rua Guarani, Rua Correia de Melo e volta à Rua Três Rios. Dispersão na Praça Coronel Fernando Prestes, na esquina com a Rua Afonso Pena.Bloco formado pelos estudantes da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e moradores do bairro. Haverá arrecadação de doações para o Instituto Dom Bosco.

Dia 16 (domingo)

Casa Comigo

Concentração a partir do meio-dia na Rua Beatriz. Foliões vestidos de noivas e noivos cantam marchinhas pelas ruas da Vila Beatriz.