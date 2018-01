Confira os dias e horários críticos e as rodovias em obras neste fim de ano

O motorista que vai pegar a estrada neste fim de ano deve estar atento para os dias e horários de maior congestionamento e risco que poderá ter pela frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é aconselhável evitar viagens entre 16 e 22 horas do dia 31, e entre 6 e 10 horas do dia 1º de janeiro. O regresso para casa da maioria dos turistas deve ser feito no dia 4 de janeiro, entre as 14 e as 22 horas. Segundo a PRF, a causa mais frequente de acidentes nesta época de fim de ano é a falta de atenção, seguida do excesso de velocidade, não guardar distância de segurança em relação a outro veículo e defeito mecânico. Como tipo de acidente, os mais comuns são colisão traseira, colisão lateral, colisão com objeto fixo, saída de pista e capotamento. O órgão ainda informa que os tipos de acidentes que mais causam mortes são os atropelamentos, as saídas de pista e o capotamento. Já o que mais causa mortes no trânsito é o fato de o motorista adormecer no volante, a falta de atenção e o excesso de velocidade.

Obras. O congestionamento natural das rodovias de São Paulo com as viagens de fim de ano pode ser agravado em alguns trechos que apresentam obras. As concessionárias que administram as estradas paulistas informaram os pontos em que o motorista pode encontrar dificuldades.

Rodovia Presidente Dutra - CCR Nova Dutra

- Trecho paulista

Quilômetro 161, na altura de Jacareí, pista sentido Rio de Janeiro: obras de modernização de ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. O tráfego flui por duas faixas de rolamento (faixa da direita e acostamento). Os serviços estão sendo realizados na faixa da esquerda e a previsão de término é janeiro de 2015.

Quilômetro 70, na altura de Aparecida, pista sentido Rio de Janeiro: obras de modernização do viaduto do Pinhão. O tráfego flui por duas faixas de rolamento (faixa da direita e acostamento). A partir do dia 23 de dezembro, o tráfego fluirá pelas faixas da direita e da esquerda e o acostamento será interditado. A previsão de término dos serviços é até o fim deste mês.

Entre os quilômetros 85 e 87, na altura de Pindamonhangaba, pista sentido São Paulo: obras de implantação de terceira faixa. A liberação acontece até o dia 23 de dezembro, após o término das obras.

- Trecho fluminense

Quilômetro 278, na altura de Barra Mansa, pista sentido Rio de Janeiro: obras de modernização do viaduto da Guarita. O tráfego flui pela faixa da direita e pelo acostamento. Os serviços estão sendo realizados na faixa da esquerda, que será liberada para o tráfego no dia 23 de dezembro. A previsão de término das obras é até o fim deste mês.

Quilômetro 183, na altura de Nova Iguaçu, pista sentido Rio de Janeiro: obras de modernização de viaduto. O tráfego flui pela faixa da direita e pelo acostamento. Os serviços estão sendo realizados na faixa da esquerda e a previsão de término das obras é até o fim do mês.

Quilômetro 170, na altura de São João de Meriti, pista expressa sentido São Paulo: obras de modernização de viaduto. O tráfego flui pela faixa da esquerda. Os serviços estão sendo realizados na faixa da direita e no acostamento e a previsão de término das obras é maio de 2015.

Quilômetro 168, na altura de São João de Meriti, sentido São Paulo: obras de construção de nova agulha de acesso da pista marginal para a pista expressa da Dutra. O tráfego flui por duas faixas de rolamento, com interdição do acostamento. A previsão de conclusão das obras é abril de 2015.

Sistema Castelo - Raposo

A CCR Viaoeste informa que três obras em curso neste momento ficarão paralisadas entres os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro. São elas:

- Construção do prolongamento das marginais da Rodovia Raposo Tavares, entre os quilômetros 92 e 95, em Sorocaba. A previsão de entrega é ainda para dezembro de 2014 e deve ser concluída no dia 23.

- Obras de interseção em nível no quilômetro 58 da Rodovia Raposo Tavares, na região do Jardim Villaça, em São Roque. Previsão de entrega no primeiro semestre de 2015.

- Obra de drenagem sob a Avenida Piracema, região do Tamboré, em Barueri. Previsão de entrega para janeiro de 2015.

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

Na Rodovia Anhanguera estão sendo realizadas obras, do quilômetro 128 ao 147 e em ambos os sentidos, para a implementação de uma terceira faixa, entre as cidades de Americana e Limeira. A concessionária garante que o tráfego neste trecho não é prejudicado e que só há o bloqueio de faixa em situações emergenciais.

Rodovias administradas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER)

O órgão vinculado ao Estado de São Paulo informa que as obras em curso neste momento serão totalmente paralisadas entre os dias 19 de dezembro e 5 de janeiro, com exceção de possíveis reparos emergências nas vias. São elas:

- Rodovia Raposo Tavares: estão em execução as obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas, calçadas, dispositivos de acesso e retorno e melhorias dos quilômetros 9 ao 34, entre os municípios de São Paulo e Cotia. O valor das intervenções é de R$ 83,4 milhões e a previsão de conclusão é setembro de 2016. O órgão informa que as melhorias estão sendo realizadas no período noturno para não causar congestionamento no trecho.

- Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: estão sendo executados obras e serviços de recuperação do pavimento dos quilômetros 0 ao 3, no município de Taubaté. O valor das melhorias é de R$ 9,1 milhões, com previsão de conclusão para fevereiro de 2015.

- Rodovia Doutor Manoel Hypólito do Rego/Padre Manuel da Nóbrega: está em andamento, no trecho Praia Grande, a implantação de viaduto com alteamento da pista no quilômetro 292. O valor das intervenções é de R$ 34,7 milhões e a conclusão é prevista para março de 2015.

- Rodovias Mogi-Bertioga, Oswaldo Cruz e dos Tamoios: não há obras em andamento, somente manutenção de rotina.

Rodovia Ayrton Senna

A Ecopistas informa que, devido aos feriados de Natal e ano-novo, não estão previstas obras com interdição de faixa na rodovia entre os dias 19 de dezembro e 5 de janeiro. Haverá exceção à restrição apenas em casos de reparos emergenciais.

Sistema Anchieta - Imigrantes

A Ecovias também adota a política de não manter obras em curso durante os dois feriados de final de ano. Segundo a concessionária, três intervenções nas vias foram entregues recentemente para dar maior vazão ao tráfego durante os feriados.

- O Anel Viário de Cubatão, que substituiu o trevo no quilômetro 55 da Rodovia Anchieta.

- O trevo de acesso à Rodovia Rio-Santos.

- A ampliação da praça do pedágio de acesso ao Rodoanel Sul, no quilômetro 24 da Rodovia Imigrantes, com o objetivo de evitar a formação de filas de veículos no local.

Autopista Fernão Dias

As obras serão suspensas entre os dias 19 de dezembro e 5 de janeiro, mas permanecem desvios de tráfego nos seguintes locais:

- Construção de trevo no quilômetro 49, na altura de Betim, em Minas Gerais - previsão de término: julho de 2015

- Trevo no quilômetro 506, na altura de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais - previsão de término: julho de 2015

- Implantação de terceira faixa entre os quilômetros 41 e 49, na altura de Atibaia - previsão de término: abril de 2015

Autopista Régis Bittencourt

As obras também serão suspensas entre 19 de dezembro e 5 de janeiro, mas alguns trechos continuarão com desvios de tráfego. São eles:

- Construção de trevo no quilômetro 12, na altura de Colombo, no Paraná - previsão de término: abril de 2015

- Recuperação de ponte no quilômetro 44, na altura de Campina Grande do Sul, no Paraná - previsão de término: dezembro de 2015

- Duplicação da Serra do Cafezal entre os quilômetros 348 e 361, na altura de Miracatu - previsão de término: fevereiro de 2017