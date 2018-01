Confira o ranking de 10 piscinas municipais de SP

SÃO PAULO - A equipe do Guia fez duas visitas a todas as piscinas dos clubes municipais da cidade: uma durante a semana, em dezembro, e outra no fim de semana, em janeiro. Com cinco critérios diferentes, criou um ranking com as melhores e piores estruturas para receber o público. Se você quiser se refrescar, basta escolher um dos locais e dar um mergulho.

Entenda os nossos critérios

O critério ‘Manutenção e limpeza’ leva em conta a conservação da piscina e o aspecto geral do balneário. Em ‘Vestiários’, avaliamos armários, bancos, ganchos, pias, vasos e chuveiros. ‘Capacidade’ considera se o total e o tamanho das piscinas atendem à demanda do público. ‘Segurança’ indica a presença de salva-vidas e seguranças. E ‘Material de recreação’ se refere a bolas, boias, toboáguas, etc.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MEDALHA DE OURO

Lapa - 9,0

Também conhecido como ‘Pelezão’, o Clube Escola da Lapa é exemplar: as duas piscinas, enormes, são adaptadas para deficientes físicos. Os bons vestiários só não ganharam 10 porque os armários não têm cadeado. O toboágua funciona perfeitamente.

R. Belmont, 957, 3834-0032. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Santo Amaro - 8,5

Apesar das bordas danificadas das piscinas, o clube-escola é uma boa opção. E também tem toboágua.

Av. Padre José Maria, 555, 5687-6340. 6h/18h. Grátis.

Cambuci - 8,5

Ideal para levar a garotada: tem 1,35 m de profundidade, tobogã, cascata artificial e três salva-vidas.

Av. Lins de Vasconcelos, 804, 3209- 0995. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

MEDALHA DE PRATA

Jardim São Paulo - 8,0

O balneário funciona a plena capacidade, com três piscinas. Infelizmente, os vestiários não têm armários.

R. Viri, 4252978-0254. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Pacaembu - 7,0

A única falha é a falta de material de recreação. Mas, para quem quer só treinar, tem estrutura impecável.

Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-4650. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Vila Manchester - 7,0

Buracos de azulejo foram tapados com massa. Por causa do vandalismo, os chuveiros têm grades.

Pça. Haroldo Daltro, s/nº, 2295-2391. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Ibirapuera - 6,5

No dia da visita, uma das três piscinas estava fechada - e ninguém explicou por quê. E não há armários ali.

R. Padre de Toledo, 1.591, 3396-6495. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

MEDALHA DE BRONZE

Butantã - 6,0

O clube-escola conta com salva-vidas e seguranças, mas faltam azulejos nas piscinas (uma semiolímpica e outra infantil). Há pouco material de recreação e os vestiários só têm sacoleiros - se quiser ficar tranquilo, melhor levar os pertences para a beira da água.

R. Hernani Gama Correia, 367, 3721-5711. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Pirituba - 6,0

Tem capacidade para receber um grande público: há uma piscina semiolímpica para treinos, uma infantil e ainda uma terceira, em formato de feijão. Uma delas, porém, não tinha escada. Mais um problema: pintados recentemente, os vestiários ainda apresentam sinais de infiltração e buracos no piso.

Av. Agenor Couto de Magalhães, 32, 3904-1154. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Jardim Celeste - 5,5

A última colocação coube a este clube-escola na zona sul. Os vestiários até cumprem sua função, mas a infraestrutura da única piscina, semiolímpica, é precária. Faltam azulejos no piso - no ano passado, algumas crianças chegaram a cortar os pés nessas falhas.

R. Edward Carmilo, 840, 3751-0314. 8h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Nota por critério