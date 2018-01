Confira o que fazer em São Paulo durante o feriado

Para quem não pretende viajar no feriado prolongado e vai ficar em São Paulo, a opção são os eventos gratuitos para promover o debate sobre o racismo e a presença da cultura africana na realidade brasileira. Na Praça da Sé, no centro, um show será realizado a partir das 9 horas com grupos de hip-hop, o Quinteto em Branco e Preto, Luiz Melodia e Elza Soares.

Outras dez instituições ligadas à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo também programaram exibições especiais. O Museu da Língua Portuguesa fará amanhã uma apresentação do espetáculo Circo de Ébanos. Também amanhã, na Casa das Rosas, haverá um sarau com música e poesias da tradição afro-brasileira.

Em Heliópolis, a maior favela de São Paulo, será exibido o filme brasileiro Besouro, sobre um jovem negro que usa a capoeira para enfrentar os opressores de seu povo na Bahia da década de 1920. As comemorações para lembrar o Dia da Consciência Negra vão até dia 28, com o III Encontro Paulista de hip-hop, no Memorial da América Latina, com oficinas e exposições. A programação completa pode ser obtida neste site.

Museu Afro Brasil

Rua Pedro Álvares Cabral, s/nº - Parque Ibirapuera, portão 10 -

Tel.: (11) 5579-8542

Exposição: África em Nós - De 17 de novembro a 6 de janeiro de 2010

Exposição: Eu Tenho um Sonho: De King a Obama - a Saga Negra do Norte -

De 20 de novembro a 25 de janeiro de 2010

Seminário: Inclusão e Exclusão dos Negros nos Estados Unidos e no Brasil

- Dias 22 e 24 de novembro

Terça a domingo, das 10h às 18h, entrada até as 17h

Estacionamento pelo portão 3 do Parque Ibirapuera, com Zona Azul

Acesso a portadores de deficiência

Entrada gratuita

http://www.museuafrobrasil.com.br/

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Praça da Luz, 2

Centro

Tel.: (11) 3324-1000

Exposição A Fotografia Como Eu Sou - Até 7 de fevereiro de 2010

Terça a domingo, das 10h às 18h

R$ 6 e meia-entrada. Grátis aos sábados

http://www.pinacoteca.org.br/

Museu da Imagem e Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Tel. (11) 2117-4777

Mostra de cinema O negro como ator e personagem da ação cinematográfica -

De 19 a 22 de novembro, às 16h e 19h

Auditório do MIS (177 lugares) - Classificação etária: 14 anos

Entrada Gratuita (retirar senha a partir de 1h antes da exibição)

Estacionamento: R$ 7

http://www.mis-sp.org.br/

Museu da Casa Brasileira

Av. Brig. Faria Lima, 2705

Jardim Paulistano

Tel.: (11) 3032-3727

Música no Museu - Dia 20 de novembro

Navio Negreiro, com Coral da USP, às 11h

Tias Baianas Paulistas e Ala dos Compositores Kolombolo, às 16h30

Entrada Gratuita. Estacionamento: R$ 10

http://www.mcb.org.br/

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/n

Centro

Tel.: (11) 3326-0775

Apresentação Circense: Circo de Ébanos

20 de novembro, às 14h. Local: Espaço Café

Entrada Gratuita. Estacionamento pago

www.poiesis.org.br/mlp

Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Av. Paulista, 37 - Bela Vista

Tel.: (11) 3285-6986/ 3288-9447

Mostra Cultural: Rimas de Zumbi, às 15h; Grupo Camiranga, às 16h; Chama

Poética: Consciência Negra, às 18h; Grupo Curima, às 21h

Terça a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso a portadores de deficiência

Entrada Gratuita. Estacionamento pago

www.poiesis.org.br/casadasrosas

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n - Estádio do Pacaembu

Tel.: (11) 3663-3848

Atividades Educativas: Mapa Mundi, dia 20/11, das 10h às 17h

Contação de Histórias, às 11h e às 14h

Terça a domingo*, das 10h às 18h

Bilheteria e entrada até as 17h.

R$ 6 e meia-entrada para estudantes com carteirinha, aposentados e

maiores de 60 anos, mediante comprovação

Público não pagante: crianças até 7 anos e professores da rede pública

http://www.museudofutebol.org.br/

Sesc Pinheiros

Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Tel.: (11) 3095-9400

Espetáculo Juramandén – A diáspora da luz

Dia 20 de novembro, às 16 horas

Grátis

http://www.sescsp.org.br/

Grande show na Praça da Sé - Centro

Dia 20 de novembro, das 10h às 20h

Grátis

III Encontro Paulista de Hip-Hop

Memorial da América Latina

Rua Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda

Dia 28 de novembro, das 11h às 20h

Grátis