Confira o que abre e o que fecha no feriado de Páscoa em SP

Neste fim de semana, com a celebração do feriado da Semana Santa, alguns serviços públicos sofrerão alterações em seus horários de funcionamento em São Paulo. As unidades do Poupatempo, por exemplo, não funcionarão. O transporte coletivo vai rodar com frota reduzida. Confira abaixo o que abre e o que fecha em São Paulo:

Veja também:

Cerca de 1,4 mi de veículos devem sair de SP no feriado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhe a situação do trânsito no blog

Transporte coletivo - na sexta-feira, 10, e no domingo, 12, 40% da frota de ônibus e lotações de São Paulo estarão nas ruas. No sábado, 60% da frota atenderá a população. Nas linhas da EMTU, na Grande São Paulo, haverá redução de 30% da frota na quinta-feira, 9, exceto no corredor entre São Mateus e Jabaquara, que opera normalmente. Na sexta e no domingo, 60% da frota fica na garagem. No sábado, os ônibus da EMTU operam normalmente

O Metrô fará esquema especial para a saída no feriado na quinta-feira. A quantidade de trens nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha será reforçada. Na sexta-feira, a quantidade de trens circulando e os intervalos serão os mesmos de um domingo. No sábado, o funcionamento será normal. Na segunda-feira, 13, volta do feriado, o metrô começa a funcionar mais cedo - às 4 horas nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, e as 4h30 na linha 2-Verde.

Já a CPTM vai ampliar os intervalos dos trens em nove linhas, na sexta-feira, e operará como num domingo. Com a demanda menor, a empresa vai aproveitar para fazer manutenções nos trilhos e composições. Na sexta, o horário entre trens será maior nas linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 10-Turquesa e 12-Safira (15 minutos); 9-Esmeralda (10 minutos); e 11-Coral (20 minutos). No sábado o funcionamento será normal. No domingo, haverá aumento do intervalo nas linhas 7-Rubi (24 minutos); 8-diamante (20 minutos); 9-Esmeralda (22 minutos); 10-Turquesa e 11-Coral (30 minutos); e 12-Safira (15 minutos).

Correios - durante o feriado da Semana Santa, as unidades dos Correios de São Paulo, Baixada Santista, Grande São Paulo e do Alto Tietê ficarão fechadas na sexta-feira, 10, e domingo, 12, com exceção da agência do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. No sábado, 11, as unidades que abrem aos sábados irão funcionar das 8h ao meio-dia.

Bancos - de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) todas as agências bancárias não terão expediente na sexta-feira, 10. Na véspera, todas os bancos abrirão normalmente.

Saúde - os hospitais e prontos-socorros funcionarão em regime de plantão na sexta-feira, sábado e domingo. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não abrirão. As unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) atenderão normalmente, mas as de especialidades terão os pacientes agendados para os dias subsequentes ao do feriado.

Poupatempo - os postos, fixos e móveis, da capital paulista, Grande São Paulo e interior do Estado não irão funcionar na sexta-feira, 10, e sábado, 11. Já o serviço de atendimento por telefone não funcionará apenas na sexta - no sábado o horário é o mesmo, das 6h às 15h. O Poupatempo não funciona aos domingos.

Procon - o atendimento telefônico e dentro dos postos do Poupatempo param durante o feriado e voltam na segunda-feira, 13.

Detran - assim como as outras repartições públicas, o Detran não funciona a partir de sexta-feira.

Parques e clubes - todas os parques municipais e Clubes da Cidade funcionarão normalmente no fim de semana para atividades recreativas e acesso ao público.