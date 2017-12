Confira o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi

Neste feriado prolongado de Corpus Christi alguns serviços não vão funcionar ou terão horário alterado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 1,4 milhão de carros devam deixar a cidade durante esses quatro dias. Na temporada de inverno, a grande aposta dos turistas deve ser a região serrana, no interior do Estado. No domingo, o Metrô terá circulação e segurança reforçada por causa da Parada Gay. Confira o que abre e o que fecha durante este feriadão.

Atualizado às 14 horas para acréscimo de informações.