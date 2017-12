Confira o que abre e o que fecha no feriado de ano-novo

Veja os dias e horários de funcionamento dos principais serviços durante o feriado de ano-novo.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos só vão funcionar até o dia 30 de dezembro - segunda-feira. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que vencem no feriado podem ser pagas no próximo dia útil, dia 2 de janeiro, sem incidência de multa.

O diretor adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu Pinto de Faria, explica que, mesmo no feriado, canais como Internet Banking e caixas eletrônicos vão funcionar normalmente. Esclarece ainda que os clientes podem agendar nos bancos os pagamentos das contas de consumo ou pagar as que possuem código de barras nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

Mercados

Os mercados municipais funcionam no dia 31 e fecham no dia 1.º. Eles vão funcionar nos seguintes horários: Kinjo Yamato, das 3 às 12h; Paulistano, das 6 às 16h; Teotônio Vilela, das 7 às 15h; Central Leste e Pirituba, das 7 às 18 h; Tucuruvi, das 7h30 às 16h; Pinheiros e Penha das 8 às 13h; Lapa e Santo Amaro, das 8 às 16h; Vila Formosa, Ipiranga e São Miguel das 8 às 17h; Sapopemba das 8 às 18h; e Guaianases das 8h30 às 19h30.

Sacolões

O sacolão João Moura não funciona nos dias 31 e 1.º. Os demais sacolões só vão abrir no dia 31, nos seguintes horários: Cohab Adventista, Brigadeiro e Jaraguá das 7h às 13h; City Jaraguá Jaguaré, Rio Pequeno, Bela Vista e Lapa das 7h às 14h; Avanhandava das 7h às 14h30; Butantã e Santo Amaro das 7h às 16h; Freguesia do Ó e Estrada do Sabão das 7h às 15h; Piraporinha das 7h às 18h; São Miguel das 8h às 17h; Cidade Tiradentes das 8 às 19h.

Feiras livres

As feiras livres do dia 1.º serão antecipadas para o dia 31, nos locais e horários habituais.

Assistência Social

Nos dias 31 e 1.º funcionarão apenas os serviços de emergência e acolhida, que atendem 24 horas, como os Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Abrigos), os Centros de Acolhida (antigos albergues) e a Central de Atendimento Permanente e de Emergência (Cape) - 156.

Cultura

O Teatro Municipal permanecerá fechado nos dias 31 e 1.º, assim como os Teatros Alfredo Mesquita, Cacilda Becker, Décio de Almeida Prado, João Caetano, Martins Penna, Leopoldo Froes e Zanoni Ferrite. Os teatros Flávio Império, Artur Azevedo e Paulo Eiró estão passando por reformas.

A Biblioteca Mário de Andrade, incluindo a Circulante, e a Hemeroteca permanecerão fechadas até o dia 5 de janeiro. As Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, José de Anchieta, Raul Bopp e Viriato Correa, o Ponto de Leitura Piqueri e os Bosques de Leitura permanecem fechados até o dia 4 de janeiro.

Não abrirão também até o dia 5 de janeiro: Arquivo Histórico de São Paulo, Beco do Pinto, Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa da Imagem (antiga Casa nº 1), Casa do Sertanista, Casa do Tatuapé, Monumento à Independência (Capela Imperial), Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Solar da Marquesa de Santos e o Centro Memória do Circo.

O Centro Cultural São Paulo reabre no dia 2 de janeiro; o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso está em recesso até o dia 6 de janeiro de 2014 e o Centro Cultural da Penha ficará fechado nos dias 31 e 1º, assim como a Galeria Olido, a Praça das Artes, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Escola Municipal de Bailado e a Escola Municipal de Música.

Verde e Meio Ambiente

Os parques municipais abrirão normalmente, nos horários habituais.

Educação

Nos dias 31 e 1º, os CEUs não abrirão.

Esportes

Os Centros Desportivos Municipais abrem no dia 31, das 9h às 13 horas, e ficarão fechados no dia 1.º. O Parque Esportivo do Trabalhador, antigo Ceret, não abrirá no dia 1º.

Ciclofaixas de lazer

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) as ciclofaixas de lazer não vão funcionar no feriado do dia 1.º.

Saúde

No dia 1.º de janeiro os hospitais e prontos-socorros funcionarão o dia todo, ininterruptamente.

As 99 AMAs tradicionais abrem de segunda-feira a sábado, inclusive nos dias 31 e 1º, das 7h às 19h. As 19 AMAs Especialidades, as Unidas Básicas de Saúde (UBS), as UBS Integrais e os Ambulatórios de Especialidades fecham nos dias 31 e 1º, retornando o atendimento no dia 2 de janeiro. As 20 AMAs, que funcionam 24 horas abrirão todos os dias, sem interrupções.

Subprefeituras

Nos dias 31 e 1º as Praças de Atendimento não funcionarão.Também não haverá atendimento nas unidades do Poupatempo.

Trabalho

Os Centros de Atendimento ao Trabalhador vão permanecer fechados até o dia 3 de janeiro de 2014.

Transporte

Trens do Metrô e CPTM vão funcionar 24 horas na virada do ano. Trajeto de alguns ônibus mudam por causa da festa na Avenida Paulista.

Metrô

A circulação de todas as linhas do metrô será ininterrupta na virada.

Para acessar a Avenida Paulista, os usuários do Metrô poderão embarcar em qualquer estação das linhas 1-Azul, 2-Verde (exceto a estação Trianon-Masp, que será fechada às 18h), 3-Vermelha e 4-Amarela até as 2 horas da manhã. Após esse horário, apenas as estações Paraíso, da Linha 1- Azul, Brigadeiro e Consolação, da Linha 2- Verde e Paulista, da Linha 4- Amarela, permanecerão abertas para embarque e desembarque. Todas as demais continuarão em funcionamento, porém somente para desembarque.

No dia 1.º, todas as linhas do Metrô voltam a operar nos horários habituais, com reabertura das estações a partir das 4h40.

Na quinta-feira (2), para atender os usuários que retornam à capital, o início da operação será antecipado para as 4 h da manhã nas linhas 1, 2, 3 e 4. Na Linha 5, a abertura das estações ocorrerá no horário normal, às 4h40.

CPTM

Os trens da CPTM vão operar de forma ininterrupta entre os dias 31 de dezembro e 1.º de janeiro.

No dia 31, a circulação de trens será normal, com 100% da frota. Já no dia 1.º, os trens circulam com metade da frota disponível e maior tempo de parada entre as estações, 15 minutos em média, como nos domingos e feriados.

Entre meia-noite do dia 31 e 4 horas do dia 1.º, vai haver uma operação especial. Mas os passageiros só vão poder desembarcar nas estações que possuem integração com o Metrô.No dia 1.º de 2014, os trens circulam com metade da frota disponível e maior tempo de parada entre as estações, 15 minutos em média, como nos domingos e feriados.

As estações das Linhas 7-Rubi (Luz-Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12- Safira (Brás-Calmon Viana) estarão abertas para embarque e desembarque até 1h do dia 1º de janeiro.

Após a 1h, somente as estações Brás, Tatuapé, Corinthians Itaquera, Luz, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras/Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque. Nesse período, o intervalo entre as composições será de 15 minutos. As demais estações do sistema continuarão funcionando na madrugada só para desembarque de usuários. A CPTM manterá trens em prontidão, caso ocorra um aumento da demanda.

Ônibus municipais

A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que os ônibus vão operar com frota de domingo nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. As linhas que circulam na região da Avenida Paulista farão itinerários diferenciados, entre as 17h30 de terça-feira e 9 h de quarta-feira, por causa da festa de Réveillon.

Confira os desvios dos coletivos neste período:

Avenida Paulista (sentido Consolação/Paraíso): o desvio será pela Alameda Santos, Rua Padre João Manoel, Rua José Maria Lisboa, Alameda Campinas, Rua Fernão Cardin, Avenida Brig. Luis Antonio, Alameda Santos, Rua Teixeira da Silva, Avenida Paulista, prosseguindo normal.

Avenida Paulista (sentido Paraíso/Consolação): o desvio será pela Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua Augusta, Avenida Paulista, prosseguindo normal.

Avenida Brigadeiro Luís Antônio (sentido Bairro/Centro): O desvio será pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Alameda Santos, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, prosseguindo normal.

Avenida Brigadeiro Luís Antônio (sentido Centro/Bairro): o desvio será pela Avenida Brigadeiro Luís Antonio, Rua Treze de Maio, Praça Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, prosseguindo normal.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos continua suspenso até o dia 12 de janeiro. Nesse período, os automóveis estarão liberados para trafegar dentro do chamado Minianel Viário, independentemente da placa do carro e do dia da semana.

Mesmo no período da suspensão, continuam valendo normalmente a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), operações que limitam a circulação de veículos de grande porte na capital.