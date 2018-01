Confira o que abre e o que fecha no feriado de 1º de maio

Com o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, alguns serviços vão fechar na sexta-feira. No entanto, por causa da Virada Cultural - no sábado e domingo - o horário do Metrô e da CPTM vão ser ampliados. Confira o que muda nos horários da cidade com o feriado de 1º de maio e a Virada Cultural.

Veja também:

Monte seu roteiro e programe-se para a Virada Cultural

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Metrô e trem funcionam por 24h e Bilhete vale por 8h na Virada

Programe sua viagem e evite o trânsito no feriado de 1º de maio

Rodoviárias devem receber mais de 400 mil pessoas no feriado

Transporte - por causa da Virada Cultural - que acontece no fim de semana - Metrô e CPTM têm esquema especial de transporte. Os ônibus e lotações operam com apenas 50% da frota na sexta-feira. Na sexta, o Metrô funciona com a frota padrão de um domingo, com intervalos médios de 4 minutos entre os trens.

Rodízio - o rodízio está suspenso nesta sexta-feira, 1º. Assim, carros com placas final 9 e 0 podem circular pela cidade em todos os horários.

Shoppings - o funcionamento dos shoppings é facultativo durante o feriado prolongado.

Correios - No dia 1º de maio, todas as agências ficam fechadas. A única que abre é a do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, que funciona das 7h30 às 22h30. No dia 2, as agências que abrem aos sábados funcionam normalmente, exceto as que funcionam em postos do Poupatempo. No domingo, a única que volta a abrir é a de Cumbica.

Bancos - as agências bancárias fecham no dia 1º de maio. Contas e carnês que vencem no feriado podem ser pagos no dia útil seguinte, sem multa, ou podem ser agendadas pela internet. Na véspera, todas os bancos abrirão normalmente.

Saúde - os hospitais do Estado funcionam em esquema de plantão. Os hospitais e prontos-socorros municipais também funcionarão. As AMAs 24 horas funcionarão ininterruptamente. Já as AMAs convencionais abrem no feriado das 7h às 19h. AMAs especialidades e UBSs só voltam a atender na segunda-feira.

Poupatempo - os postos fixos e móveis que atendem na capital, Grande São Paulo e interior não funcionam no dia 1º de maio. No sábado, eles também vão ficar fechados. O Disque Poupatempo (0800-772-36-33) não funciona na sexta, mas atende normalmente das 6h30 às 15h do sábado.

Procon - os postos do Procon vão ficar fechados na sexta e no sábado.

Subprefeitura - os postos das subprefeituras vão ficar fechados na sexta, sábado e domingo.

Parques e clubes - o Parque da Juventude e a Vila Olímpica Mario Covas vão abrir normalmente durante o feriado. O Baby Barioni, na Barra Funda, e o Complexo Constâncio Vaz Guimarães, no Parque do Ibirapuera, ficam fechados. Todos os Clubes da Cidade abrirão para atividades recreativas, assim como os parques municipais.

Também funcionam normalmente: Horto Florestal, Parque Estadual do Jaraguá, Parque do Guarapiranga, Villa-Lobos, Serra da Cantareira, Zoológico e Zoo Safári.

Serviço social - os postos de atendimento ao trabalhador (PATs) e do Banco do Povo Paulista vão ficar fechados durante o feriado. Também não funcionam na sexta: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social - Roda da Cidadania; Agente Jovem, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente e as unidades do Ação Família. Outros serviços de assistência social do município funcionam normalmente.

Cultura - os museus funcionam normalmente na sexta. Durante o fim de semana, há esquema especial por causa da Virada Cultural.

Cartórios - os cartórios não seguem um esquema único de funcionamento nos feriados. A recomendação a quem precisa desse tipo de serviço é ligar para o cartório antes de sair de casa e consultar o esquema de funcionamento;

Justiça - os prazos processuais do Superior Tribunal de Justiça estão suspensos durante o feriado. Os trabalhos voltam na segunda-feira, das 10h às 19h. Prazos de processos no feriado serão automaticamente transferidos para segunda-feira.

Atualizado às 15 horas para acréscimo de informações.