Confira o que abre e o que fecha no Dia de Finados em SP

O feriado prolongado do Dia de Finados deve ser movimentado em São Paulo. Os 22 cemitérios municipais vão ficar abertos das 7h às 18h no dia 2 e no horário normal durante o fim de semana. O movimento deve ser grande também no crematório da Vila Alpina, na zona leste. Nesta sexta-feira, alguns serviços municipais já não funcionam, por causa do Dia do Servidor Público.

Na segunda, a Marcha para Jesus, realizada pela Igreja Renascer, vai bloquear algumas vias da zona norte. Com previsão de tempo quente, a estimativa é de que 1,8 milhão de carros deve passar pelas rodovias do Estado. Cerca de 1,4 milhão de veículos deve sair só da capital. Confira o que abre e o que fecha neste feriadão: