Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no Natal

Com o Natal no meio da semana, alguns serviços serão suspensos na capital paulista. No entanto, o paulistano deve ficar atento pois alguns serviços só funcionam até a terça-feira e voltam apenas na semana que vem. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, 100% da frota de ônibus estará nas ruas, mas a frota será reduzida a 50% no dia 25. Confira o que abre e o que fecha no Natal Transporte coletivo - no dia 24 de dezembro as linhas de ônibus funcionam com 100% da frota. No dia 25, Natal, a frota será de 50% e no dia 26 de dezembro de 60%; Rodízio de veículos - o rodízio de veículos será suspenso no dia 24 de dezembro e só volta a vigorar no dia 9 de janeiro. Apesar dos carros estarem livres das restrições, o rodízio de caminhões continua valendo na cidade; Bancos - as agências da capital funcionam das 9h às 11h na quarta-feira, 24, e fecham no dia 25. No interior, o horário de funcionamento é das 8h às 10h. No dia 26, o funcionamento volta ao normal. A recomendação é que as contas com vencimento no dia 25 sejam pagas pelas centrais de auto-atendimento ou no dia 26, sem incidência de multa; Poupatempo - os postos fixos funcionam até às 12 horas e o Disque Poupatempo atende das 7h às 13h do dia 24. No dia 25, nenhum dos dois serviços vai atender à população. Os postos fixos também não vão atender nos dias 26 e 27. No dia 26, o Disque Poupatempo atende das 7h às 20h e no dia 27, das 6h30 às 15h; Detran - o serviço funciona até às 12 horas do dia 24 e está suspenso nos dias 25 e 26 de dezembro; Procon - os postos fixos, dentro dos Poupatempo, atendem das 7h às 12h do dia 24 de dezembro. O serviço fica suspenso até o dia 29, segunda-feira. O atendimento telefônico (151) funciona das 8h às 12h no dia 24 e só volta a funcionar no dia 29; Cartórios - os cartórios não seguem um esquema único de funcionamento nos feriados. Por isso, o conselho a quem precisa deste tipo de serviço é ligar no cartório antes de sair de casa e consultar o esquema de funcionamento. Clique aqui e confira a lista de endereços e telefones dos cartórios de São Paulo.