Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no carnaval Com o feriado de carnaval alguns serviços vão ficar fechados ou terão mudança de horário na capital paulista. A partir da sexta-feira, 20, alguns horários sofrem alterações. Os bancos fecham na segunda e na terça e abrem ao meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo Confira o que abre e o que fecha no carnaval: Transporte coletivo - Metrô, CPTM e EMTU terão esquema especial a partir da sexta-feira, 20. O fluxo será reforçado nas horas de maior movimento e serão montadas linhas especiais da Ponte Orca ligando a estação Tietê do Metrô ao sambódromo do Anhembi. Clique aqui para ver o esquema especial. Rodízio de veículos - o rodízio estará suspenso na segunda, terça e na Quarta-Feira de Cinzas. Na quinta, dia 26, volta a restrição para carros de placas final 7 e 8. Caminhões devem ficar atentos, já que a restrição para veículos pesados está mantida entre 7h e 10h e 17h e 20h; Bancos - as agências ficam fechadas nos dias 23 e 24, segunda e terça. Na Quarta-Feira de Cinzas, dia 25, as agências abrem ao meio-dia. As contas com vencimento devem ser pagas por agendamento nos terminais de autoatendimento, mas também podem ser quitadas no dia 25, sem incidências de multa; Correios - agências que abrem aos sábados deverão funcionar normalmente no dia 21, mas algumas poderão ter horário reduzido por conveniência, demanda de serviço ou segurança. Nos dias 22, 23 e 24 abrirão as agências que abrem aos domingos e feriados e o horário de funcionamento pode ser reduzido. Na quarta-feira de Cinzas, todas as agências abrirão após o meio-dia. Poupatempo - os postos fixos e móveis funcionam normalmente no sábado, 21, e fecham na segunda e na terça. Na Quarta-Feira de Cinzas o atendimento começa às 13 horas. O Disque Poupatempo funciona normalmente no sábado. Na segunda, funciona das 7h às 13h, mas não atende na terça. No dia 25, atende normalmente, das 7h às 20h. Clique aqui para saber onde ficam os postos do Poupatempo; Detran - assim como as outras repartições públicas, o Detran não funciona na segunda e na terça. Os serviços voltam na Quarta-Feira de Cinzas, quando o funcionamento é a partir das 12h; Procon - os postos de atendimento dos Poupatempo funcionam das 7h às 13h do sábado. Fecham na segunda e na terça e atendem das 13h às 19h da Quarta-Feira de Cinzas. O atendimento telefônico (151) e eletrônico não atende no sábado, segunda e terça. No dia 25, funciona das 12h às 17h. Cartórios - os cartórios não seguem um esquema único de funcionamento nos feriados. Por isso, o conselho a quem precisa deste tipo de serviço é ligar no cartório antes de sair de casa e consultar o esquema de funcionamento. Clique aqui e confira a lista de endereços e telefones dos cartórios de São Paulo; Justiça - o Superior Tribunal de Justiça não funciona nos dias 23 e 24 de fevereiro. Os trabalhos voltam na quarta-feira de Cinzas, das 14h às 19h. Processos com prazos para o feriado serão automaticamente transferidos para o dia 25. Processos com prazos para o feriado não serão suspensos, como havia sido divulgado antes pelo STJ. Ceagesp - a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na zona oeste da capital, irá funcionar normalmente no período entre os dias 21 e 24.