Confira o que abre e o que fecha durante o Natal em SP

Durante este Natal milhões de pessoas deverão passar pelas estradas paulistas para curtir o feriado de fim de ano no litoral, no interior ou fora do Estado. Com os festejos, alguns serviços públicos, como o transporte, correios e bancos têm horários diferenciados ou especiais de atendimento. Confira abaixo o que abre e o que fecha durante esse fim de semana prolongado.

Bancos - as agências abrirão no dia 24 das 9h às 11h na capital e região metropolitana, e das 8h às 10h no interior do Estado. Nos dias 25, 26 e 27 nenhuma unidade vai funcionar. Apenas carnês e contas que vencem do feriado ao domingo poderão ser pagos no dia 28 sem incidência de multas e reajustes. Boletos com vencimento para o dia 24 deverão ser quitados no prazo.

Correios - no dia 24, a agência do Aeroporto de Cumbica funciona das 7h30 às 16h e outras unidades abrirão no horário habitual para fecharem ao meio-dia. No feriado, nenhuma agência vai funcionar. No sábado, 26, funcionam até o meio-dia as unidades Central de São Paulo, Itaim Bibi, Santana, Tatuapé, Aeroporto de Congonhas, Shopping Morumbi, Santo Amaro, Adolfina de Pinheiros, Itaim Paulista, Osasco, Santo André e Santos; a agência do aeroporto de Guarulhos no mesmo horário do dia 24. Já no domingo, dia 27, apenas a unidade do terminal aéreo funciona, das 7h30 às 22h30; o restante não abrirá.

Rodízio - a Prefeitura suspendeu o vigor do rodízio desde o dia 23 até o próximo dia 8, devido a pouca quantidade de veículo nas ruas durante o período festivo.

Poupatempo - o funcionamento das unidades será até o meio-dia na véspera de feriado. Nos dias 25, 26 e 27, nenhuma agência abrirá para atendimento. Pelo telefone, o serviço funciona no dia 24, das 7h às 13h, e no sábado, 26, das 6h30 às 15h.

Procon - no dia 24 funcionam até o meio-dia as unidades de atendimento pessoal e também pelo telefone (151). No restante do feriado prolongado, não haverá atendimento público por nenhum dos dois meios.

Detran - o serviço funciona também até o meio-dia no dia 24 e fecha no restante do feriadão de Natal.

Saúde - hospitais, prontos-socorros e unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) comum e 24 horas vão funcionar normalmente, todos os dias. Apenas as AMAs Especialidades e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fecharão a partir do dia 24, voltando a funcionar apenas no dia 28.

Parques - todos os parques municipais abrirão normalmente. No dia 24 o Parque Ibirapuera funcionará das 5h às 18h. Já no dia 25, fechará às 20h. O portão 10 permanecerá aberto das 5h à meia-noite nos quatro dias. Clubes da Cidade não têm programação para o fim de semana.

Shoppings - a maior parte das lojas fecham as 18h do dia 24 e só voltam a funcionar no dia 26. A melhor opção é entrar em contato com cada local e verificar o horário de funcionamento, já que é opcional a abertura nos feriados.

Feiras - nos dias 24, 26 e 27, feiras e sacolões funcionam nos horários e locais habituais. No dia de Natal, nenhuma unidade vai funcionar.

Social - os serviços prestados initerruptamente continuarão a funcionar 24 horas em todos os quatro dias. Ficarão fechados no Natal Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social - Roda da Cidadania (reabrirá apenas no dia 4 de janeiro), Agente Jovem, Restaurante-Escola São Paulo, Núcleos socioeducativos, Centro de Referência de Assistência Social e Coordenadoria de Assistência Social.

Subprefeituras - as Praças de Atendimento não funcionarão.