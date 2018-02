Confira o que abre e o que fecha durante este feriado em SP

SÃO PAULO - Bancos, metrôs, correios e outros serviços públicos terão funcionamento alterado durante o feriado nacional desta sexta-feira, 12, quando os brasileiros comemoram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia da Criança.

Além das agências bancárias e do transporte público, também operam em horários alternativos os mercados municipais, os centros de atendimento social, as subprefeituras, os postos do Poupatempo e as unidades do Detran.

Confira abaixo o que abre e o que fecha nesta sexta e durante o final de semana em São Paulo:

Metrô. O Metrô implanta operação especial na Linha 1-Azul (Jabaquara/Tucuruvi) na noite desta quinta-feira, 11. O objetivo é auxiliar os usuários a deixar a capital neste feriado. A linha terá 32 viagens a mais por ser o principal acesso aos terminais rodoviários Jabaquara e Tietê.

Na sexta-feira, a frota será reduzida por causa do feriado. No sábado e no domingo, a oferta de trens em todas as linhas metroviárias será equivalente a de um final de semana típico.

Na segunda, 15, a circulação terá início antecipado em 40 minutos, e os trens estarão disponíveis desde as quatro da manhã nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-vermelha. A Linha 5-lilás funcionará no horário normal, a partir das 4h40.

Cultura. Entre todos os centros de cultura de São Paulo, apenas o Teatro Décio de Almeida Prado ficará fechado, assim como as Escolas Municipais de Bailado e de Iniciação Artística.

As bibliotecas de bairro só abrirão ao longo do sábado, como o Arquivo Histórico Municipal.

As unidades Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, José de Anchieta, Raul Bopp e Viriato Correa estarão disponíveis ao público durante todo o final de semana.

Ficam fechadas as bibliotecas Mário de Andrade e a Pública Circulante.

Esportes. Os Clubes Escola e os Clubes da Comunidade terão atividades esportivas e recreativas nos horários habituais, durante os três dias.

Detran-SP. Não haverá atendimento ao público nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) em todo o Estado nos dias 12 e 13 de outubro.

Agências Bancárias. Ao longo desta sexta, os bancos não funcionam, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

A população pode utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias: caixas eletrônicos, Internet Banking, Mobile Banking e banco por telefone.

O funcionamento volta ao normal na segunda-feira, 15.

Correios. As agências dos Correios estarão fechadas nesta sexta e só funcionará a unidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos, das 9h às 17h. No sábado, os horários voltam ao normal. Domingo todas as agências voltam a fechar e, novamente, apenas a unidade do Aeroporto de Guarulhos permanecerá aberta das 9h às 17h.

Educação. Não haverá aulas na rede municipal de ensino nesta sexta.

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) abrirão apenas na sexta-feira nos horários habituais.

Mercados Municipais, Sacolões e Feiras livres. Os mercados municipais funcionam normalmente, alguns com horários reduzidos. Permanecerão fechadas as unidades: Kinjo Yamato, da Lapa, em Pinheiros e São Miguel. O sacolão São Miguel também não será aberto nesta sexta.

As feiras livres acontecem normalmente tanto no feriado quanto durante o final de semana nos locais e horários habituais.

Assistência Social. Na sexta-feira, sábado e domingo, os serviços de emergência e acolhida atenderão 24 horas, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Permanecerão fechados nos três dias: Loja Social, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), a Coordenadoria de Assistência Social e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Saúde. Os hospitais, prontos-socorros e AMAs 24 horas funcionam todos os dias. Porém, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não abrirão no dia 12 e só retomam o atendimento na segunda-feira, 15.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento não funcionarão na sexta, sábado e domingo. O funcionamento volta na segunda.

Verde e Meio Ambiente. Os parques municipais não terão mudanças em seus horários de funcionamento.

Poupatempo. Os postos do Poupatempo não funcionarão durante a sexta, feriado nacional. A partir de sábado o serviço de teleatendimento também para as atividades e ambos voltam a atender o público na segunda-feira, 15.