Confira o que abre e o fecha durante o carnaval paulistano

SÃO PAULO - Durante os dias do feriado de carnaval, diversos serviços públicos e privados não abrem ou terão horários de funcionamento diferenciados. Confira o que abre e o que fecha neste feriadão em São Paulo.

Bancos - nos dias 15 (segunda-feira) e 16 de fevereiro (terça), não haverá atendimento ao público. As agências voltam a funcionar na quarta-feira de Cinzas, 17, a partir do meio-dia.

Correios - esquema especial para o sábado, 13. Haverá expediente das 8h às 12h nas seguintes agências: Itaim Bibi, Santana, Tatuapé, Miguel Stefano, Vila Olímpia, Adolfina de Pinheiros, São Miguel Paulista, Santo Amaro, Alvarenga, Aeroporto de Congonhas, Osasco e São Caetano do Sul. A agência Shopping Center Morumbi abre das 10h às 20h. A Agência Central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, terá expediente das 8h às 14h. Expediente das 7h30 às 22h30 na Agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No domingo, 14, e na terça-feira, 16, todas as agências estarão fechadas, exceto a do Aeroporto de Congonhas, que abre das 9h às 17h. Segunda-feira, 15, plantão das 9h às 17h na agência do Aeroporto e no Shopping Center Morumbi, das 10h às 20h. Demais agências estarão fechadas. Para a quarta-feira, 17, todas as agências abrem ao meio-dia. No Aeroporto o funcionamento será das 7h30 às 22h30 e agências que funcionam dentro dos Poupatempos abrem às 13h

Rodízio - fica suspenso nos dias 15, 16 e 17. Continuam valendo normalmente, nessas datas, o rodízio para veículos pesados, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretados.

Poupatempo - todas as unidades fecham na segunda-feira, 15, e na terça-feira. Reabrem na quarta-feira às 13h. Pelo telefone (0800 772 3633), o serviço funciona na segunda-feira, das 7h às 13h, mas não fará atendimentos durante toda a terça-feira. Funcionará normalmente (das 7h às 20h) na Quarta-feira de Cinzas.

Procon - abrirá normalmente das 7h às 13h no sábado, 13, voltando na quarta-feira, 17, das 13h às 19h. Não abrirá e não fará atendimento telefônico nos dias 15 e 16. O atendimento telefônico (151 ou no fax 3824-0717) também volta na quarta das 12h às 17h.

Detran - fecha nos dias 15 e 16, voltando a funcionar na quarta-feira, a partir do meio-dia.

Saúde - nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionarão ininterruptamente. As AMAs que abrem de segunda-feira a sábado (inclusive nos dias 15 e 16, que são ponto facultativo), das 7h às 19h, também funcionarão normalmente. Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades voltarão a funcionar na quarta-feira, 17, a partir das 12h.

Parques - Os parques municipais abrirão todos os dias, menos o Jardim da Luz, que não abre às segundas-feiras. Os Clubes da Cidade funcionarão normalmente, em regime de plantão (com as quadras e os espaços abertos para a prática esportiva), em todos os dias. Fecham apenas na quarta-feira de manhã, para limpeza, reabrindo ao meio-dia.

Sacolões - Os mercados municipais do Ipiranga, Pinheiros e São Miguel não funcionam nos dias 15 e 16 e abrem no horário habitual nos demais dias; Guaianases, Paulistano, Santo Amaro e Teotônio Vilela só fecharão no dia 16; Central Leste, Lapa, Penha, Sapopemba e Vila Formosa abrem no dia 16 até às 13h e nos demais dias funcionam nos horários habituais; o Kinjo Yamato abre todos os dias, inclusive no dia 16; o de Pirituba abre no dia 16 até as 14h e funciona no horário habitual nos demais dias; o do Tucuruvi fecha no dia 16 e abre no horário habitual nos outros dias. Apenas os sacolões Bela Vista, Butantã, Cohab Adventista, Cidade Tiradentes e Freguesia do Ó funcionarão no dia 16. Nos demais dias, todos os sacolões atenderão o público nos horários habituais.

Social - serviços de emergência, acolhida e albergue 24 horas funcionam normalmente. Não abrirão: Centro de Referência de Cidadania do Idoso (Creci), Loja Social - Roda da Cidadania, Agente Jovem, Restaurante-Escola São Paulo, Núcleos Sócio-Educativos e o Centro de Referência Ação