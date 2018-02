Confira o local dos aparelhos nas vias de velocidade reduzida hoje

A Prefeitura de São Paulo divulgou a posição de nove radares que passam hoje a ter o limite de velocidade reduzido de 70 km para 60 km/h. Um radar com limite de 40km/h também vai funcionar na esquina das Ruas Mauricio Klabin e Dr. Lopes de Almeida. A portaria do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) com a relação dos aparelhos foi publicada sábado no Diário Oficial da Cidade.

A portaria também proíbe que os equipamentos fiquem escondidos atrás de postes e muros ou colocados em meio a árvores. Quem é multado por radar escondido ou sem numeração pode pedir a anulação da infração na Secretaria Municipal de Transportes, conforme a resolução 214 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Quatro dos nove radares que ficaram com limite menor de velocidade estão localizados na Avenida Ricardo Jafet, no Ipiranga, um dos principais acessos da capital para a Rodovia dos Imigrantes, na zona sul. Outros dois ficam na Avenida Professor Abraão de Morais, também Ipiranga. Na mesma região, na Avenida Dom Pedro I, vão estar outros dois equipamentos. Além delas, a Cruzeiro do Sul passa a ter hoje limite de 60 km/h.

A lei ainda determina distância obrigatória de 100 a 300 metros entre placas de fiscalização e radares. Na semana passada, a velocidade também foi reduzida nas Avenidas Brás Leme, Pacaembu, Rudge e Rio Branco, na Ponte da Casa Verde e no Viaduto Engenheiro Orlando Murgel.

A instalação dos radares com velocidade menor foi precedida de estudos que apontaram a necessidade da adequação, diz a portaria do DSV.

ONDE FICAM

Avenida Dr. Ricardo Jafet No sentido Imigrantes/Ipiranga: Perto da R. Pe. Machado; próximo do nº 3.025; próximo da R. Embuaçu; próx. da R. da Imprensa (todos a 60 km/h)

Av. Prof. Abraão de Morais - Próximo da Rua Ibirarema, nos dois sentidos (60 km/h)

Avenida D. Pedro I

Pista central, na frente do nº 479, sentido Avenida do Estado (60 km/h); na frente do nº 654, sentido Museu Paulista (60 km/h)

Avenida Nazaré - Próximo da Al. Vieira de Almeida, sentido Ipiranga /Sacomã (60 km/h)

R. Mauricio Klabin - Próximo da R. Lopes de Almeida, sentido V.Mariana/Ipiranga (40 km/h)