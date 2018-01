Confira dicas de lazer em Santos para este fim de semana

A apenas uma hora de São Paulo, a cidade de Santos reserva diversas atividades culturais e de lazer neste final de semana. Confira algumas dicas: Música O Coral Municipal de Santos solta a voz no domingo, 14, às 16 horas, na Paróquia da Pompéia, com regência do maestro Roberto Martins. A exibição faz parte do projeto "Música na Pompéia", parceria da Prefeitura com a Sociedade de Melhoramentos do bairro da Pompéia. A igreja fica na Praça Benedicto Calixto, 1. Literatura O projeto "Leitura Também é Esporte" acontece domingo no Ginásio Antônio Guenaga, das 9h às 14h. No local haverá diversas atividades literárias, como o Varal de Poesia Pelos Cantos de Santos, Espaço Leitura, Adote um Livro e Oficina de Conservação de Livros. Praça José Rebouças s/no, Ponta da Praia. Garotada A Gibiteca Marcel Rodrigues Paes, localizada no posto 5, na orla da praia do Boqueirão, comemora 16 anos com várias atividades gratuitas. No domingo, a programação começa às 15h30,com uma oficina de desenho que vai até às 17h30; em seguida haverá o lançamento do "fanzine" comemorativo aos 16 anos da Gibiteca e o show da banda "Percutindo Mundos".