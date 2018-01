Confira as principais atrações no litoral no fim de semana

Os paulistas que quiserem aproveitar o fim de semana no litoral têm várias opções de atividades culturais. Com a proximidade do Natal, o movimento nas praias deve crescer neste fim de semana. Nas principais cidades do litoral, apresentações de música, teatro, cinema e atividades infantis são alternativas para os turistas. São Sebastião Há dois eventos para o sábado, 20 de dezembro, a chegada do Papai Noel na cidade às 17h na Praça de Eventos, na Rua da Praia, onde distribuirá doces e presentes. Antes de chegar à praça percorrerá as ruas principais do Centro Histórico. A partir das 21h o comediante Oscar Filho, do programa "Custe O Que Custar", da Band, apresenta seu show humorístico "Putz Grill". Será no Teatro Municipal de São Sebastião, na Avenida Dr. Altino Arantes, 2. O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Santos Fim de semana com teatro e muita música em Santos. De sexta-feira, 19 de dezembro, até dia 25, haverá sessões de "Ao Entardecer", sobre uma viagem emocional de um amor vivido no passado. A direção é de Lajos Koltai. A classificação é de 14 anos. Cine Arte Posto 4, na orla da Praia do Gonzaga. Às 16h, às 18h30 e às 21h (exceto dia 24, com sessão apenas às 16h) Ingressos a R$ 3,00. Para quem quer curtir um som, às 19h, o projeto "Música na XV" traz a banda "Max Soul" que toca uma mistura de soul, rock e funk. Acontecerá na esquina da Rua XV de Novembro com a Rua do Comércio, Centro Histórico. Sábado, 20 de dezembro, é dia de chorinho. O grupo "Tem Gato no Fogão de Lenha" se apresentará às 19h no projeto "Chorinho no Aquário". Na Praça Luiz La Scala, Ponta da Praia. Às 20h30, haverá o "Concerto de Natal", com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos e o Coral Municipal de Santos. Eles tocarão a "Suíte n. 2 para flauta e orquestra", de Johann Sebastian Bach, e "Bachiana Brasileira n. 7", de Heitor Villa-Lobos. Será no Teatro Coliseu, na Rua Amador Bueno, 237, Centro Histórico. Telefone: (13) 3226-8000. No domingo as crianças poderão se divertir com a peça teatral "Cocoricó em uma Aventura no Teatro", peça de Enéas Carlos Pereira, Edu Salemi e Fernando Gomes. Baseado no programa "Cocoricó", da TV Cultura. As apresentações acontecerão às 11h, 15 e 18h. Teatro Coliseu, Rua Amador Bueno, 237, Centro Histórico. Ingressos de R$ 40,00 a R$ 60,00, à venda na bilheteria das 14h às 19h, ou pelo telefone 4062-0016. Informações: 3226-8000. Para quem gosta de música clássica às 21h é a vez da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Osesp, tocar na Praia do Gonzaga, sob a regência do maestro John Neschling e a participação da cantora Mônica Salmaso, do grupo "Pau Brasil". Ubatuba No domingo, 21 de dezembro, a partir das 11h, a Prefeitura de Ubatuba promove evento para marcar a chegada do verão (10h04). Bandas locais como a "Level 5", se apresentarão. Às 12h04 haverá o toque de sirenes pelo Corpo de Bombeiros da cidade, para simbolizar a chegada da estação. Será na praça em que passa a linha imaginária do Trópico de Capricórnio, que dá nome à praça. Ela está na Avenida 9 de Julho, em frente ao aeroporto. São Vicente No sábado haverá filme para a criançada e música para o público em geral. À tarde, às 15h, o filme "Papai Noel Às Avessas", no Centro Cultural da Imagem e do Som, na Praça 22 de Janeiro, do bairro Gonzaguinha. À noite, às 20h, é a vez do chorinho. O grupo "Cinco Companheiros" tocam no Parque Cultural Vila de São Vicente. Domingo tem opções gratuitas de lazer. O filme "Um Natal Bom para Cachorro" será exibido no Centro Cultural da Imagem e do Som, na Praça 22 de Janeiro, do bairro Gonzaguinha. O local tem 60 lugares. À noite terá a apresentação da peça "O Auto de Natal". A entrada é gratuita e será às 20h. Em seguida se apresenta a cantora de MPB Irany Rocha. Ambos os espetáculos serão no Parque Cultural Vila de São Vicente, na Praça João Pessoa, Centro. Em São Vicente a comemoração pelo Centenário da Imigração Japonesa ainda não terminou. Quem quiser pode conferir a exposição "Um Olhar Nipobrasileiro". Na Casa Martim Afonso, Praça 22 de Janeiro, 469, Gonzaguinha. A exposição "Japão no Coração" vai até 4 de janeiro, das 10h às 18h, com entrada gratuita. Nela se podem ver pinturas em seda de Eneida Freire e quadros de artistas da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História de São Paulo.