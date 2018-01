Confira as metas sustentáveis até 2012 da Prefeitura de SP

Cidade Mais Verde

- Implantar 50 novos parques urbanos, naturais e lineares;

- Ampliar o programa de arborização urbana com o plantio de 800 mil árvores e criação de 2 novos viveiros.

Preservação dos recursos hídricos

- Atender 75 mil famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de mananciais;

- Fiscalizar 45 áreas de interesse ambiental nas bacias Guarapiranga, Billings e na Cantareira e monitorá-las, por meio de imagens, na Operação Defesa das Águas;

- Monitorar, por meio de imagens, as áreas de proteção ambiental nas bacias Guarapiranga, Billings e Cantareira;

- Implementar 27 intervenções de recuperação ambiental e urbanística na Orla da Guarapiranga e Billings, sendo 18 em parques com vegetação recomposta;

- Incorporar 160 novos guardas ambientais ao efetivo da GCM;

- Implementar as ações da Operação Borda da Cantareira, criando a Delegacia Ambiental da Zona Norte e implantando parque e perímetros de reurbanização;

- Criar 3 parques urbanos na área da várzea do Tietê;

- Implantar Estrada-Parque da Penha até Itaim Paulista;

- Incluir 58 novos córregos no Programa Córrego Limpo.

Melhoria da drenagem urbana

- Concluir as obras de drenagem no córrego Pirajuçara, entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida Intercontinental;

- Concluir as obras de drenagem do córrego Aricanduva;

- Concluir o Piscinão dos Machados;

- Concluir obras para controle de vazão no córrego do Cordeiro;

- Concluir as obras na bacia da Aclimação (rede de galerias, dragagem e vertedouro do lago, renaturalização do córrego Pedra Azul);

- Concluir as obras para regularização de vazão e ampliação da rede de galerias pluviais na bacia do córrego Verde;

- Concluir as obras para regularização de vazão, recuperação e reforço da rede de galerias pluviais na bacia do Anhangabaú;

- Concluir as obras de regularização de vazão e de recuperação estrutural das galerias existentes nas bacias dos córregos Paraguai e das Éguas;

- Implantar monitoramento eletrônico do nível de retenção em 16 piscinões;

- Limpar 7.600 km de leitos de córregos manualmente;

- Limpar 920 km de leitos de córregos mecanicamente;

- Realizar 4 milhões de operações de limpeza em bocas de lobo e poços de visita;

- Revitalizar e ampliar o monitoramento eletrônico de 20 túneis e passagens subterrâneas.

Gestão dos resíduos sólidos

- Instalar 61 novos Ecopontos;

- Implantar 2 centros de capacitação para cooperados de reciclagem de lixo;

- Implantar 9 centrais de triagem de material reciclável;

- Implantar 1.000 Postos de Coleta Voluntária de Material Reciclável em escolas, unidades de saúde e outros locais conveniados;

- Realizar 4 campanhas de educação ambiental;

- Financiar 18 projetos com recursos provenientes da venda de crédito de carbono.

Redução das emissões de poluentes no ar

- Reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa na cidade, tendo como referência o inventário atual e o projeto de lei n°. 530/08;

- Tornar obrigatória a inspeção veicular ambiental para 100% da frota do município;

- Renovar 70% da frota de trólebus;

- Renovar 25% da frota de ônibus.

Mobilidade urbana

- Investir R$ 1 bilhão no metrô;

- Investir R$ 300 milhões no Rodoanel

- Concluir o corredor Expresso Tiradentes;

- Implantar 66 km de corredores de ônibus;

- Requalificar 38 km de corredores de ônibus;

- Implantar 13 terminais de ônibus urbanos;

- Implantar 2 terminais rodoviários;

- Substituir 46% dos abrigos de parada dos ônibus;

- Implantar Anel viário/Via Parque do Guarapiranga;

- Concluir o prolongamento da Radial Leste;

- Concluir a duplicação da Estrada do M'Boi Mirim;

- Concluir o Complexo Viário Padre Adelino;

- Realizar o prolongamento da Avenida Roberto Marinho;

- Recuperar 30 pontes e viadutos;

- Ampliar rodízio de caminhões com a inauguração do tramo sul do Rodoanel;

- Realizar intervenções de gestão de tráfego em 15 pontos de congestionamento crônicos;

- Implantar 1 milhão de metros quadrados de sinalização horizontal;

- Instalar 160 mil placas de sinalização vertical;

- Implantar 288 dispositivos de sinalização eletrônica;

- Revitalizar 289 câmaras de circuito fechado de TV em cruzamentos;

- Implantar 100 km de ciclovias e ciclofaixas;

- Iluminar 150 novas faixas de travessias;

- Realizar 3 campanhas educativas;

- Implantar 8 faixas para circulação de motos nas vias.

Ações de economia sustentável

- Implantar Programa Pura (economia de água) em 100% das escolas;

- Substituir 260 mil lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de sódio e reduzir 8% no consumo de energia no sistema de iluminação pública de vias e logradouros;

- Trocar lâmpadas por LEDs em 6.500 semáforos;

- Implantar medidas de eficiência energética em 10 túneis;

- Implantar 29 hortas-escolas;

- Implantar instrumentos de Compras Públicas Sustentáveis (CPS) em todas as secretarias.

Incentivo à cultura de paz

- Criar 31 Conselhos Regionais de Meio Ambiente e Cultura de Paz;

- Implantar 4 serviços de atendimentos de conflitos e formar mil mediadores de conflitos;

- Instalar 4 postos de recolhimento de armas de fogo.