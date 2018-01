Confira as metas sociais até 2012 da Prefeitura de SP A Agenda 2012 do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, está estimada em R$ 20 bilhões. Esta é a estimativa de investimentos da Prefeitura para as 22 secretarias, autarquias municipais e empresas, destinados a projetos em toda a cidade. Confira abaixo a lista de metas sociais para os quatro anos de mandato do prefeito: