Confira as atrações deste feriado na capital paulista

Confira as atrações culturais e de lazer em São Paulo para o feriado do Dia do Trabalho e para o fim de semana:

- Ciclofaixas

As faixas exclusivas para bicicletas funcionarão nesta quinta-feira, 1° de maio, das 7h às 16h. Apenas a ciclofaixa do Centro-Luz não será ativada, por causa da 14ª Feira Cultural LGBT na Praça da República, e de comemorações pelo Dia do Trabalhador no Vale do Anhangabaú.

No domingo, por causo do evento da Força Sindical na Praça Heróis da FEB, estará suspenso o funcionamento da ciclofaixa da Zona Norte nos trechos da Avenida General Ataliba (entre a Rua Doutor Zuquim e a Rua Voluntários da Pátria), da Avenida General Pedro Leon Schneider (entre a Rua Voluntários da Pátria e Avenida Santos Dumont) e da Avenida Santos Dumont (entre a Avenida General Pedro Leon Schneider e Avenida Braz Leme).

- Museus

Os museus do Estado terão entrada gratuita nos sábados a partir de maio, mês em que se comemora a Semana Nacional dos Museus. Para a data, a Secretaria estadual da Cultura preparou uma programação especial aos visitantes, que pode ser conferida neste aplicativo: app.vc/museu-sp.

Os museus que a partir deste sábado serão gratuitos são: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Museu Afro Brasil, Museu de Arte Sacra, Memorial da Resistência, Museu da Casa Brasileira, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Paço das Artes, Pinacoteca, Estação Pinacoteca e MIS (que terá gratuidade nas exposições do térreo e do Acervo).

No interior do Estado: Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu de Esculturas Felícia Leirner (Campos do Jordão), Museu do Café (Santos) e Museu Casa de Portinari (Brodowski).

- Eventos relacionados à Parada Gay

Começam nesta quinta-feira os eventos que antecedem a Parada do Orgulho LGBT, que será realizada no domingo, 4.

- 14ª Feira Cultural LGBT

A feira será na Praça República, às 10h desta quinta-feira. Várias apresentações artísticas tomarão o palco do evento, com destaque para a cantora jamaicana Marion K e a Orquestra Camerata Darcos, que fará uma homenagem ao cantor Renato Russo. Também se apresentarão Erikka Rodrigues e Lenny B.

Na tenda da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) emitirá o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) com o nome social de travestis e transexuais.

- 12ª Caminhada de Lésbicas e Bissexuais de São Paulo

Serão dois trajetos para a caminhada deste sábado, 3: um começará às 12h e sairá do Masp, na avenida Paulista. Já o segundo começará às 14h na Praça do Ciclista, também na Paulista. As marchas então se encontrarão na Rua Augusta e seguirão juntas até o Largo do Arouche (via Caio Prado, Consolação e Rego Freitas), para a apresentação dos shows de encerramento, que acontecem das 18h às 21h. Entre as atrações, estão os grupos Maúde, Post e Anticorpos.

- Exibição do filme 'Praia do Futuro' no Cine Direitos Humanos

Também no sábado, terá uma sessão especial do Cine Direitos Humanos, com a exibição gratuita do filme 'Praia do Futuro', de Karim Aïnouz, no Espaço Itaú de Cinema do Shopping Frei Caneca, às 11h. Basta retirar o ingresso na bilheteria.

Confira o que abre e o que fecha na capital paulista nesta quinta-feira:

Abastecimento

No feriado de 1º de Maio, os mercados municipais atenderão nos seguintes horários: Central Leste, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 14h; Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8h às 13h; Guaianases, das 8h30 às 13h. Não abrirão: Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano (Central), Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel. Na sexta-feira, sábado e domingo, todos funcionarão nos horários habituais.

As feiras livres atenderão todos os dias, nos locais e horários habituais.

Cultura

Estarão abertos desta quinta-feira até domingo: Beco do Pinto, Bosques de Leitura, Capela do Morumbi, Casa da Imagem (antiga Casa nº 1), Casa do Tatuapé, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (das 10h às 18h), Centro da Memória do Circo das 13h às 20h), Galeria Olido, OCA (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez, Ônibus-Bibliotecas, Praças das Artes (para visitas monitoradas pré-agendadas), Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Solar da Marquesa de Santos.

O Teatro Municipal abrirá todos os dias para visitas monitoradas. Os demais teatros fecharão no dia 1º e funcionarão normalmente nos demais dias, menos o Teatro Flávio Império, Artur Azevedo e o Paulo Eiró, que passam por reforma.

Esportes

Os centros esportivos abrirão só para as atividades de lazer e recreação, todos os dias, nos horários habituais.

Verde e Meio Ambiente

Os parques municipais abrirão todos os dias nos horários habituais.

Metrô

O Metrô vai adotar esquema especial de operação nesta quinta-feira. Haverá reforço de 75 viagens a mais na Linha 1-Azul e 111 viagens adicionais na Linha 3-Vermelha, para suprir a demanda gerada pelos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda.

Na Linha 4-Amarela, haverá interdição no trecho entre as estações Paulista e Faria Lima no feriado. A operação será adotada para a execução de obras nas futuras estações Fradique Coutinho e Oscar Freire. Haverá serviço complementar realizado por ônibus.

Para a Parada Gay, no domingo, 75 viagens extras serão feitas na Linha 1-Azul. Na Linha 2-Verde, a programação terá um acréscimo de 170 viagens. Por fim, na Linha 3-Vermelha, serão realizadas 111 viagens adicionais. Na Linha 4-Amarela, a oferta de trens será dimensionada de acordo com a demanda.

Na segunda-feira, 5, o início da operação será antecipado para às 4h nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 4-Amarela. Na Linha 5-Lilás, a operação terá início no horário habitual, às 4h40.