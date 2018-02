Confira as alterações de horário e circulação dos trens neste fim de semana em SP

As obras de modernização nas linhas da CPTM alteram a circulação dos trens neste sábado, 3, e domingo, 4. Os intervalos serão maiores e os horários serão modificados.

Confira as mudanças abaixo e programe-se:

Linha 7-Rubi: No sábado, das 20h30 até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 17 minutos entre as estações Luz e Pirituba e de 34 minutos entre Pirituba e Francisco Morato. No domingo, das 4 horas à meia-noite, haverá obras entre as estações Vila Aurora e Caieiras. Por conta dos serviços programados para a Linha 11-Coral, os trens vão circular até o Brás, e os intervalos serão de 15 minutos entre Brás e Pirituba e de 30 minutos entre Pirituba e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante: No sábado, das 20 horas até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi. No domingo, entre 4 horas e meia-noite, o intervalo será de 30 minutos entre as mesmas estações.

Linha 9-Esmeralda: No domingo, das 8 horas às 20 horas, a circulação de trens ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. A CPTM orienta para que os passageiros utilizem a Linha 8-Diamante.

Linha 10-Turquesa: No domingo, das 4 horas à meia-noite, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos em toda a linha.

Linha 11-Coral/Expresso Leste: No sábado, das 19 horas até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Guaianases. No domingo, das 4 horas à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Luz e Corinthians-Itaquera.

Os passageiros devem utilizar a Linha 7-Rubi para fazer o trajeto entre Luz e Brás, e a Linha 3-Vermelha do Metrô para o trecho entre Brás e Corinthians-Itaquera. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, sem necessidade de baldeação em Guaianases.

Extensão da Linha 11-coral: No sábado, das 19 horas até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos. No domingo, das 4 horas à meia-noite, os trens farão viagens diretas entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, sem necessidade de transferência na Estação Guaianases. O intervalo médio será de 15 minutos.

Linha 12-Safira: Das 20 horas de sábado, 3, até a meia-noite de domingo, 4, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.

Metrô

Na Linha 15-Prata, as estações Vila Prudente e Oratório ficarão fechadas no domingo, 4, das 4h40 às 18 horas. Nesse período, os passageiros serão atendidos gratuitamente pelos ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que vão circular no trecho entre as duas estações até o início da operação.

Já na Linha 5-Lilás, a intervenção ocorre das 4h40 às 17 horas do domingo, e os passageiros também serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE. O transporte circula entre as estações Capão Redondo e Brooklin até a abertura das estações.

Quem utiliza a Linha 9-Esmeralda da CPTM e faz transferência gratuita para o Metrô na estação Santo Amaro também será atendido pelo mesmo sistema. As linhas de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) serão remanejadas das estações Capão Redondo e Campo Limpo para a estação Santo Amaro.