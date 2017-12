Confira a programação dos blocos de rua da capital paulista

O carnaval já começou para os foliões que desfilam nos blocos de rua da capital. Neste domingo, 1º, dez blocos vão levar animação para ruas de Pinheiros, na zona oeste, de Ermelino Matarazzo, na zona leste, e da Vila Maria, na zona norte.

O primeiro a sair é o Chega Mais, que vai se concentrar na Rua Mourato Coelho, na altura do número 821, a partir das 10 horas. Famoso no carnaval paulistano, o bloco Pilantragi promete arrastar uma multidão a partir das 13 horas em Perdizes, zona oeste, com concentração na Avenida Professor Alfonso Bovero. Da porta do Bar Quintal do Espeto, em Indianópolis, zona sul, o bloco Cultural da Ala Confraternidade sai às 14 horas. No final da tarde, às 17 horas, é a vez do bloco Tatu Folia, que parte do Largo Nossa Senhora do Bom Parto, no Tatuapé, zona leste.

Ainda neste domingo, desfilam os blocos Batida Livre, Bastardo, Cordão Carnavalesco Samba de Tempo, Finge que Sai, Flamengo de Vila Maria e O Que Reluz é Ouro.

Entre segunda e quinta, os foliões poderão descansar, mas a festa recomeça na próxima sexta, 6, com mais sete blocos que vão se apresentar. A Praça Roosevelt, na região central, terá a concentração do Blackpholia a partir das 18 horas. O Bantantã, do Butantã, sai às 21 horas da Avenida Waldemar Ferreira. O Canga na Rua desfila mais cedo, às 17 horas, na Rua Jericó, na Vila Madalena.

No sábado, 7, desfilam o Orra Meu!, A Ema Gemeu de Canto a Canto, Amigos & Cia, Banda da Barbearia, Banda da Diversidade e a Banda Gueri-Gueri.

O dia 8 terá o moderno Acadêmicos do Baixo Augusta, além de blocos como Baco do Parangolé, Banda Deco e Banda do Fuxico.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, 300 blocos se cadastraram para a folia de rua neste ano. A programação completa - que pode ser consultada por dia, região e nome do bloco - está no site.