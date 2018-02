Confira a programação da Semana Missionária em São Paulo

Cerca de 15 mil peregrinos desembarcaram em São Paulo para a Semana Missionária, série de eventos que precede a Jornada Mundial da Juventude, no Rio, com a visita do papa. Confira parte da programação da semana na capital paulista

Terça-feira, 16 de julho

Chegada dos peregrinos e acolhida nas casas das famílias cadastradas

Quarta-feira, 17, a sábado, 20 de julho

Realização de atividades pastorais nas comunidades de acolhida

Quinta-feira, 18 de julho

Adoração eucarística

Local: Catedral Sagrada Família - Rua Campina Grande, 400, Campo Limpo

Horário: 19h30

Sexta-feira, 19 de julho

Vigílias regionais, com missas, confissões e musicais

Zona leste: Parque CERET - Rua Canuto de Abreu, s/n, das 18h às 21h

Zona norte: Pico do Jaraguá - Estrada do Jaraguá, 14, das 10h às 19h. Parque da Juventude - Avenida Cruzeiro do Sul, 2.500 (portão 2), das 14h às 20h

Zona sul: Colégio Arquidiocesano - Rua Domingos de Moraes, 2565 (Com participação do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer; do Padre Reginaldo Manzotti; da cantora Jake e DJ Rodrigo), das 16h às 22h

Zona oeste: Cidade Universitária da USP - Entrada pela portaria 2, na Avenida Escola Politécnica, das 15h às 20h

Centro: Praça da Sé, das 18h às 21h

Sábado, 20 de julho

Missas de envio dos peregrinos para a Jornada da Juventude, no Rio

- Praça Heróis da FEB, em Santana, zona norte, a partir das 15h

- Santuário Mãe de Deus (do Padre Marcelo Rossi) - Avenida Nações Unidades, 22.069, Santo Amaro, a partir das 15h (após a celebração haverá shows musicais até às 21h30)

- Catedral Sagrada Família - Rua Campina Grande, 400, Campo Limpo, 19h

21 de julho

Missa de envio dos peregrinos para a Jornada da Juventude, no Rio

- Catedral São Miguel Arcanjo - Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 11, São Miguel Paulista, a partir das 15h