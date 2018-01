Confira a programação completa dos 60 anos do Parque Ibirapuera

Dia 16

Evento: Abertura do Bourbon Street Fest

Local: Arena de Eventos

Horário: 16h

Dia 17

Atividade: Demonstração de cães da Guarda Civil Metropolitana (GCM)

Local: Marquise

Horário: 8h

Atividade: Aulas do método DeRose

Local: Praça do Porquinho

Horário: das 9h às 10h

Descrição: Aula aberta gratuita do Método DeRose, um método de qualidade de vida e alta performance que, através de diversas técnicas, entre elas, respiratórias, de força, flexibilidade, concentração, conceitos de boa forma , boa administração das emoções e bons relacionamentos humanos, visa tornar melhor a vida do praticante e do mundo que o rodeia.

Evento: Letieres Leite & Orkestra Rimplilezz

Horário: 11h

Descrição: A Orkestra Rumpilezz, que reúne percussão e sopros, sob a regência do maestro Letieres Leite, volta ao Auditório Ibirapuera, dessa vez mostrando à plateia externa a proposta de resgate das raízes rítmicas afrobaianas através da harmonia do jazz.

Duração: Aproximadamente 90 minutos

Evento: Visita temática Espírito da África

Local: Museu Afro Brasil

Horário: 14h

Descrição: A visita terá como ponto de partida a exposição Espírito da África: Reis Africanos. Após a leitura e análise de obras presentes nessa mostra, os visitantes serão convidados a analisar obras que constituem a exposição de longa duração do Museu Afro Brasil. No mínimo 5 e no máximo 20 visitantes.

Inscrições por e-mail: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br

Atividade: Banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM)

Local: Marquise

Horário: das 15h às 16h

Descrição: Apresentação da Banda da GCM com músicas populares brasileiras

Dia 18

Atividade: Palestra sobre Manejo de Fauna Silvestre de São Paulo

Local: Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz (UMAPAZ) - Auditório 2

Horário: das 9h às 12h

Palestrante: Juliana Summa

Dia 19

Atividade: Palestra - Dicas para fotografar animais silvestres em parques

Local: Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz (UMAPAZ) - Auditório 3

Horário: das 9h às 12h

Palestrante: Marcos Kawall

Atividade: Palestra - Arborização urbana

Local: Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz (UMAPAZ) - Auditório 2

Horário: das 14h às 16h

Palestrante: Marcio Yamamoto

Dia 20

Atividade: Dança Circular

Local: Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz (UMAPAZ) - Auditório 3

Horário: das 9h às 11h

Dia 21

Atividade: Palestra - A avifauna do Parque Ibirapuera

Local: Escola de Astrofísica

Horário: 8h

Atividade: Caminhada - Conhecendo as árvores do Parque Ibirapuera

Local: Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz (UMAPAZ) - Sala 2

Horário: das 9h às 11h30

Palestrante: Mário do Nascimento Júnior

Atividade: Oficina com o designer Hugo França

Local: Quadra de Saibro

Horário: 10h

Dia 23

Atividade: Campanha Proteção da Fauna nos Parques

Local: Marquise do Ibirapuera

Horário: 8h

Atividade: Abraço Cultural

Local: Gramado da Marquise

Horário: 9h

Atividade: Aula de yoga - Arte de viver

Local: Praça da Paz

Horário: 10h

Atividade: Snag Golf

Local: Gramado da Marquise

Horário: 10h

Descrição: O Snag Golf foi criado para facilitar o acesso ao golf, baratear o custo, aumentar o número de jogadores, popularizar a modalidade e integrar as famílias.

Atividade: Grupo Ôncalo - Tim Maia

Local: Gramado da Marquise

Horário: 11h

Atividade: Contação de história Aos Pés do Baobá

Local: Museu Afro Brasil

Horário: 11h

Atividade:Brincadeira do Congo

Local: Museu Afro Brasil

Horário: 14h

Atividade: Banda do Exército na Marquise

Local: A definir

Horário: 14h

Responsável: Comando Militar do Sudeste.

Atividade: Cerimônia de Harmonização Global com Tigelas de Cristal de Quartzo

Horário: 14h

Durante duas horas serão tocados um instrumento chamado Tigela de Cristal de Quartzo para celebrar o aniversário do parque, propiciando um estado de meditação.

Responsável: Luiz Pontes

Dia 23

Meu Ibira - Parceria Rede Globo

9h - Artes marciais - Academia Xcoach

9h às 14h - Distribuição de mudas

10h - Pilates - Pilates Ametista

10h - Live painting de graffiti

11h - Aula de dança de salão - Casa de Dança Carlinhos de Jesus

12h - Show de Ciências - Abramundo

13h - Sax in the Beat

14h - Oficinas de Plantio - SVMA

16h - Elvis da Paulista

16h30 - Karaokê

18h - Projeto Pipoca - sessão 1 - Crô - O Filme

19h30 - Projeto Pipoca - sessão 2 - Amazônia

Dia 24

14h - Oficina 'Ngoma'

Durante oficinas, de curta duração, os educadores conduzem vivências artísticas que têm como principal objetivo propiciar aos visitantes o contato com conceitos, linguagens, técnicas e materiais diversos. Nesta oficina os participantes aprenderão a confeccionar tambores; em seguida, serão convidados a aprender alguns toques e a participar de uma roda.

No mínimo 05 e no máximo 20 visitantes.

Inscrições por email: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br

15h às 19h - Encerramento do Bourbon Street Fest

Dia 30

10h - Abertura do Verdejando/ Virada Sustentável

Palhaça Rubra convida: Marcelo Jeneci, grupo Trii, Tiquequê, Antônio Nóbrega e San (Sambô)

10h30 - Encontro com artista: Jorge dos Anjos

Trimestralmente, o Museu recebe um artista para dialogar com o público a respeito de sua trajetória, sua obra, seu processo de produção artística. Em agosto nosso convidado será o artista plástico Jorge dos Anjos

Inscrições por e-mail: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br

14h - Oficina de arte com Jorge do Anjos

Inscrições por e-mail: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br

Dias 30 e 31

Virada Sustentável

10h às 17h - Aulas de Yoga, Tai Chi Chuan e Meditação

Responsável: Virada Sustentável

17 h - 4.º Festival de Filmes Outdoor Rocky Spirit

Gramado entre marquise e auditório Ibirapuera

Espetáculo da Fonte Multimídia

Show das águas com projeção de luzes e som.

Dia 21/08 - Projeção especial

Segunda à sexta, das 12h às 14h e das 20h às 22h

Sábado e domingo, 20h30 às 21h e das 21h às 21h30