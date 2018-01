Confiante no título, Mocidade Alegre emociona o Anhembi

Terceira escola a entrar na avenida, a Mocidade encantou e empolgou o público do Anhembi. A escola mostra-se confiante para conquistar o título de 2009 e lembrou seus seis títulos antes do encerramento do desfile. A escola foi campeã em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004 e 2007. Em 2008, perdeu por pouco e ficou com o vice-campeonato. Com o enredo Da Chama da Razão ao Palco das Emoções... Sou Maquina, Sou Vida... Sou Coração Pulsando Forte na Avenida!!!, cantou o coração como fonte de vida e de sentimentos. Veja Também: Veja fotos do desfile da Mocidade Alegre Você é o jurado: avalie o desempenho das escolas Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo Com alas coreografadas, a Mocidade emocionou muito o público, que acompanhou o samba. A bateria da escola entrou toda vestida de vermelho, montou uma flecha que transformou-se em coração. A flechada representou um cupido. Em uma coreografia muito bem executada, a bateria emocionou o público antes de entrar no recuo do Anhembi. Em mais uma inovação, uma criança ficou à frente da bateria, no lugar das beldades que figuram como rainhas e madrinhas. Bateria da escola foi um dos destaques do desfile e levantou o público do Anhembi. Foto: André Lessa/AE Em um dos carros, acrobatas fizeram coreografias em uma cama elástica. Washington, jogador do São Paulo, foi um dos destaques da Mocidade. O jogador, que antes jogava no Fluminense, mostrou empolgação em um dos 5 carros alegóricos da escola paulistana. Carro abre-alas traz coração à avenida; escola fez desfile com 5 alegorias. Foto: Sérgio Neves/AE A Mocidade levantou o público do Anhembi no meio de seu desfile. Com fantasias muito coloridas, a escola empolgou os foliões.