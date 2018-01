Conferente é morto na frente dos filhos O conferente Rogério de Souza Campos, de 30 anos, foi baleado e morto por volta das 21h30 de ontem, no Parque dos Camargos, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo testemunhas, ele caminhava com os filhos, de 9 e 6 anos, e discutia, pelo celular, com a ex-mulher. Ela se aproximou dele, na garupa de uma moto Hornet preta, acompanhada de um homem identificado como Neguinho, que atirou contra o conferente. Ele foi levado ao pronto-socorro, onde morreu. A polícia investiga o caso.