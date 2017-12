Conectividade e ímpeto adolescente

ANÁLISE: Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria (IPQ-HC) e blogueiro do Estadao.com, O Estado de S.Paulo

O problema é que quando a massa se reúne as coisas tendem a sair do controle. E nada disso aconteceria sem o ímpeto adolescente. Com aquela capacidade de indignação de quem acabou de desenvolver um senso de justiça abstrato misturado à impulsividade de quem ainda não amadureceu, adolescentes e jovens dominam a cena em todos os "rolezinhos".

Redes sociais, juventude, exclusão, psicologia das massas, comportamentos emergentes - o menu de análises possíveis é amplo. O ideal seria estabelecer um diálogo entre visões diferentes na tentativa de entender o que são de fato os "rolezinhos".