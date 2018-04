Condutor com 85 mil pontos intriga polícia Um motorista de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, acumulou 85 mil pontos de multas na carteira de habilitação e despertou a atenção da Polícia Civil. De acordo com o delegado titular da 2.ª Delegacia de Crimes de Trânsito (DCT), José Sampaio Lopes Filho, o condutor Leandro Vitor de Paula, de 30 anos, afirmou em depoimento não saber como a pontuação foi alcançada no prontuário.