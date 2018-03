Condomínio sofre arrastão na Vila Prudente

SÃO PAULO - Um condomínio na Vila Prudente, zona leste, foi alvo de um arrastão na madrugada de sábado, 8, durante o feriado prolongado. A quadrilha, com oito homens e uma mulher, rendeu o porteiro do prédio por volta da 1h e entrou com dois carros no estacionamento. Um supervisor de 38 anos também foi rendido e levado como refém durante a fuga. Ele só foi liberado em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ninguém havia sido preso até a manhã desta segunda-feira.

De acordo com o a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP), a mulher que entrou com o grupo no início da ação fugiu a pé depois de os carros dos bandidos pararem no estacionamento. Dois homens ficaram de guarda na guarita enquanto os demais percorriam os apartamentos. O porteiro e o supervisor foram as duas únicas vítimas a prestar depoimento até a conclusão do boletim de ocorrência, às 5h10, no 56 ºDP (Vila Alpina). O número de apartamentos assaltados e de bens roubados não foi informado pela polícia.