Condomínio ameaça usuários de maconha A administração de um condomínio em Papicu, área nobre de Fortaleza, afixou um comunicado no quadro de avisos no qual pede para que moradores parem de fumar maconha. O alerta informa que não é contra o vício, "mas que, por favor, escolham outro local para fumar, pois esse odor vem incomodando até crianças e levando condôminos a ir fedendo a maconha para o trabalho". "Avisamos que estamos solicitando 'numa boa', mas, caso seja preciso, vamos acionar os meios competentes para resolver tal problema.' O aviso foi publicado no fim de semana, após morador queimar pneus no prédio em protesto contra uso da droga.