Condephaat autoriza início de processo de tombamento do Cine Belas Artes

SÃO PAULO - Após quatro horas de discussão na manhã desta segunda-feira, 3, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), órgão do governo estadual, acaba de autorizar a abertura do processo de tombamento do Cine Belas Artes, na região da Consolação, centro da capital.

Enquanto o processo não chegar ao final o proprietário do imóvel não poderá dar nenhum outro fim ao edifício.

Conselheiros do órgão consideraram no parecer que não só o imóvel do cine Belas Artes como também o do antigo restaurante Riviera e a passagem subterrânea da Rua da Consolação, que faz a ligação entre essas duas edificações, marcaram época na capital e podem ser tombados como bem cultural de artes.

A presidente do Condephaat, Fernanda Bandeira de Melo, negou que o Bar Riviera e a passagem subterrânea da Rua da Consolação, que faz a ligação entre os dois imóveis, não foram incluídos no estudo inicial do processo de tombamento do Cine Belas Artes. "Apenas alguns conselheiros comentaram na reunião a importância histórica desses locais e a ligação que tinham com o Belas Artes", explicou.

O advogado do proprietário do Cine Belas Artes, Fábio Luchesi Filho, disse que ainda desconhece o teor do processo de tombamento. "Ainda não tomei conhecimento do teor desse processo de inicio de tombamento. Devo ter acesso até, no máximo, nesta quarta-feira. Se há um processo, vamos recorrer", afirmou.

Texto atualizado às 15h48 para acréscimo de informações