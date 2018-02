Condepe pede fim das 'resistências seguidas de morte'

É o que recomenda resolução aprovada anteontem pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que também prevê abolição de termos como "autos de resistência" e "resistência seguida de morte" em boletins.

Segundo o documento, no registro deverá constar "lesão corporal decorrente de intervenção policial" ou "morte decorrente de intervenção policial". "São passos importantes para ajudar no trabalho e investigação policial", afirma Stephanie Morin, da Human Rights Watch.

O governador Geraldo Alckmin disse que a crítica é bem-vinda. "Não tenho nenhum problema com crítica. Gosto de Santo Agostinho, que disse: 'Prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem'."