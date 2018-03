Condenados vão doar ovos de Páscoa A juíza da 3ª Vara do Fórum de Adamantina, Ruth Duarte, vai converter o cumprimento de penas alternativas de condenados por crimes leves em distribuição de ovos de Páscoa. Geralmente, esses crimes são pagos com cestas básicas. "Considerando o número de entidades que abrigam crianças e idosos, resolvemos converter essas penas em doações de ovos", disse Ruth. Quem for condenado e aceitar a conversão tem até o dia 31 deste mês para fazer a doação. A juíza prevê a distribuição de 500 ovos de chocolate.