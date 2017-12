Condenados quatro da 'gangue dos carteiros'

A Justiça condenou anteontem quatro integrantes de um grupo que ficou conhecido como "gangue dos carteiros". As penas aplicadas variam de 26 a 43 anos de prisão. Segundo a denúncia do Ministério Público, no período de 2006 a 2008, Alexandre Barreto Rodrigues, Márcio Gonçalves, Rivelino Reis e Pablo Silva de Oliveira, que estão presos, uniram-se para praticar roubos em residências de alto padrão, em São Paulo, simulando entrega dos Correios - eles chegavam a usar roupas da empresa para entrar nas casas.