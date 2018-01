Condenados primeiros denunciados por pedofilia em Catanduva

A Justiça Estadual condenou os primeiros envolvidos nas denúncias de pedofilia contra dezenas de crianças dos bairros Jardim Alpino e Cidade Jardim, na periferia de Catanduva, a 385 km de São Paulo. O borracheiro Antonio Barra Nova de Mello, de 46 anos, foi condenado a 11 anos, 11 meses e 15 dias de prisão, sem direito de recorrer em liberdade. Em audiência de oito horas, que terminou na noite de quinta-feira, 14, ele foi reconhecido como agressor por 10 crianças e admitiu parcialmente a culpa. Seu sobrinho, William de Melo Souza, de 19 anos, também acusado de participar das sessões de abuso, foi condenado a pena de sete anos e meio de prisão, mas foi reconhecido como agressor de apenas uma criança.

As sentenças, dadas pelo juiz Celso Maziteli Neto, da 1ª Vara Criminal, fazem parte do primeiro de três inquéritos que apuram as denúncias de pedofilia em Catanduva. Souza e Melo, que estão presos, são arrolados nos três inquéritos, por isso, deverão ter as penas aumentadas em outros julgamentos. Embora Souza tenha recebido a sentença de recorrer em liberdade, ele continuará atrás das grades uma vez que foi preso preventivamente em outro inquérito. Já o borracheiro não poderá recorrer em liberdade.

Devido às falhas de investigação policial constatadas pela CPI da Pedofilia e pela Corregedoria da Polícia Civil, o primeiro inquérito não arrolou os acusados da chamada 'banda rica' da rede de pedofilia acusada de abusar sexualmente de mais de 60 crianças dos dois bairros. Até o momento, estão livres de condenação um médico, um comerciante, um empresário e um almoxarife. Além deles, dois adolescentes, detidos na Fundação Casa, também são acusados. As investigações apuram agora as ligações obtidas com a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos e esperam o resultado dos exames de perícia feitos em computadores apreendidos na casa de acusados e numa lan house da cidade.