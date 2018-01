Condenados 4 acusados de roubar joalherias A Justiça de São Paulo condenou, na quarta-feira, quatro acusados de participar do assalto a duas joalherias no Santana Parque Shopping, na zona norte da capital paulista, em agosto de 2010. Eles roubaram joias, relógios e dinheiro das empresas JK Alianças e Casa das Alianças, totalizando R$ 251 mil em prejuízos. Na fuga houve troca de tiros entre assaltantes, seguranças do shopping e a polícia. Um segurança morreu e outro ficou ferido. Segundo a polícia, outras dez pessoas não identificadas participaram do roubo.