'Condenação não implica suspensão de direitos políticos' A Prefeitura de São Paulo enviou parecer da Procuradoria-Geral do Município ao Ministério Público, atestando que não há irregularidade na nomeação do secretário Ricardo Teixeira. Segundo ela, o decreto que regulamenta a Lei de Ficha Limpa no Município pressupõe uma condenação com suspensão de direitos políticos, definitiva ou proferida por órgão colegiado (como o Tribunal de Justiça) por ato doloso (intencional). "A condenação existente contra Ricardo Teixeira não implica suspensão de direitos políticos, não transitou em julgado e não ficou demonstrado dolo nos atos praticados."