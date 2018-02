Condenação foi 'linda', diz advogado de Bruno O advogado do goleiro Bruno Fernandes, Lúcio Adolfo Silva, considerou "lindo" o resultado do julgamento do ex-braço direito do jogador, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão (condenado a 15 anos), e de uma namorada do atleta, Fernanda Gomes de Castro (condenada a 5 anos). Para ele, "nem os jurados acreditaram na versão do Macarrão". A Promotoria também gostou do resultado do júri, e considerou que a situação de Bruno "piorou".