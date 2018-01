Concurso vai levar alunos para Antártida

A Marinha do Brasil vai levar quatro estudantes do ensino médio para conhecer a Antártida. Estão abertas até 10 de janeiro as inscrições para o concurso O Brasil na Antártida. Podem participar jovens de 15 a 19 anos matriculados em escolas públicas e particulares.

Os interessados precisam produzir um vídeo, de no máximo três minutos, sobre a importância das atividades do Brasil no continente gelado. "Esperamos mostrar e incentivar nossos jovens para que sigam a pesquisa científica. E esse concurso é uma maneira de mostrar a importância do nosso programa na Antártida", afirma o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e coordenador do concurso, o contra-almirante Marcos Silva Rodrigues.

Para participar, o interessado precisa acessar o site www.secirm.mar.mil.br. A ficha de inscrição deve ser enviada por correio para a sede da Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar (Secirm), na Esplanada dos Ministérios, bloco N, anexo B, terceiro andar, em Brasília (DF). / EDISON VEIGA