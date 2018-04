Concurso vai escolher nome de bebê girafa do Zoológico

Seis nomes podem ser escolhidos para batizar o animal: Rafiki (amigo, num dialeto africano), Baakir (primogênito), Chikosi (pescoço), Jamal (elegante), Zaki (virtuoso) ou Melman (nome da girafa do filme Madagascar, da Disney).

Para votar, basta acessar o site do Zoológico de São Paulo já a partir do próximo fim de semana. Na terça-feira, será instalada uma urna na frente do recinto das girafas, para que os visitantes possam votar. A votação será encerrada em 13 de março e a revelação do nome da girafinha será realizada no dia do aniversário do zoológico, 16 de março.

Nascido na madrugada de 4 de fevereiro, o filhote macho ainda hoje é chamado apenas de "girafinha" ou "girafinha nova". Primeiro filhote brasileiro de Palito e Mel, naturais da África do Sul, a girafa macho mobilizou a equipe técnica do zoo, que teve de voltar às pressas na madrugada, para acompanhar o nascimento, iniciado às 23 horas do dia anterior. Com o mais novo filhote, já são 23 girafas nascidas no Zoológico de São Paulo.

Pesando em média 1 tonelada e medindo até 5,3 metros na vida adulta, as girafas - ainda hoje ameaçadas de extinção - são os animais mais altos do mundo. Vivem cerca de 28 anos e têm período de gestação de 420 dias.