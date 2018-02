Concurso vai eleger melhor caldo de cana de São Paulo

O nome oficial do concurso é "Circuito das Garapas". Serão avaliados a qualidade dos produtos, o sabor, variedade de sabores, atendimento e higiene das bancas. Para participar, o feirante deve enviar e-mail para a Prefeitura (mrloureiro@prefeitura.sp.gov.br), colocando no assunto a palavra "garapeiro" e no corpo da mensagem o seu número de matrícula, a feira na qual trabalha, seu nome completo e telefone para contato.

Os interessados em participar do júri popular devem enviar e-mail para o mesmo endereço, indicando no assunto a palavra "júri" e no corpo da mensagem o e-mail pessoal, nome completo, endereço e telefone. Os selecionados participarão de uma oficina para serem instruídos sobre os critérios de avaliação do concurso.

Os dez vencedores do "Circuito da Garapa" serão apresentados no dia 22 de agosto na Praça Charles Muller, no Pacaembu, junto com os vencedores do Concurso do Melhor Pastel de Feira de São Paulo. O evento vai ocorrer entre 8h30 e 13h30 e será aberto à população.

Histórico. Atualmente, existem mais de 500 barracas de caldo de cana nas feiras paulistanas e várias combinações de garapa com frutas da época. O produto chegou às feiras livres em 1982 e a primeira barraca foi instalada na Vila Prudente, na zona leste. A aceitação foi imediata. A bebida hoje é geralmente consumida com pastel e as barracas com moendas que oferecem o caldo gelado viraram tradição.

Além de promover o caldo de cana, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras diz que o concurso pretende divulgar os benefícios da bebida.