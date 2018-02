Concurso escolhe cenas da cidade Não precisa ser fotógrafo profissional para ser premiado na quarta edição da Mostra SP de Fotografia, que acontece de 25 de janeiro a 23 de fevereiro em várias galerias e espaços culturais da cidade. No concurso VC mostra SP, basta enviar sua melhor foto tirada em São Paulo para vcmostrasp@gmail até o dia 25 e concorrer a uma câmera digital. As melhores fotos estão sendo postadas na página do concurso no Facebook (www.facebook.com/vcmostrasp). Dois vencedores serão escolhidos - um por votação popular, outro pela curadoria do coletivo Cia de Foto. Cerca de 1,2 mil fotos já foram recebidas.