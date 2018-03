Um pedaço de concreto da estrutura do Viaduto Olavo Fontoura, na zona norte da capital paulista, despencou sobre um pedestre na tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi levada para um hospital próximo. O acidente complicou o trânsito na região da ligação da Avenida Olavo Fontoura com a Marginal do Tietê, na altura da Ponte da Casa Verde.