Conclave dos âncoras de TV

Entreouvido numa esquina

de Salvador sobre o velório de

10 dias de Hugo Chávez:

"E tem gente que ainda

acha o carnaval da Bahia demasiadamente longo!"

Saidinho

O ex-prefeito Gilberto Kassab deu agora para se definir como "mais atirado" que seu sucessor em São Paulo. O fato é que, como administrador, Fernando Haddad ainda não saiu do armário.

Deixa quieto

Tem gente na Coreia do Sul que não acredita na retórica bélica de Pyongyang, mas é bom não duvidar em voz alta das bravatas de Kim Jong-un! Qualquer provocação tipo "atira se você é homem" pode detonar os tais "ataques nucleares preventivos" que o líder norte-coreano promete contra os EUA.

Ex-loiro

Cansado das críticas que vem recebendo em campo, Neymar escureceu o cabelo para participar da cerimônia de entrega do prêmio Laureus aos melhores atletas de 2012, no Municipal do Rio. Espera que, depois disso, ninguém o chame mais de cai-cai!

Mal comparando

Para se ter ideia do estágio atual das obras do Maracanã, se colocarem grama no Coliseu, o anfiteatro romano fica igualzinho ao estádio carioca.

Claro que não vai dar para tirar a Itália da pindaíba, mas o que tem de âncora de TV estrangeira em Roma para a eleição do papa talvez baste para reaquecer os negócios nas lojas de grife da capital. Repara só nos modelitos da Patrícia Poeta ao vivo no Jornal Nacional.

Gucci, Armani, Prada, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana... É extensa a pauta dos jornalistas de plantão no Vaticano nesses dias em que não há muito o que apurar por lá. A informação, como se sabe, está enclausurada na Capela Sistina sem data para circular na imprensa. Resta aos coleguinhas dar ouvidos a boatos, além de entrevistarem-se uns aos outros na Praça São Pedro.

Imagina um encontro de Patrícias Poetas do mundo inteiro sem quase nada para fazer! A parceira de William Bonner no principal telejornal da Globo tem ainda a agravante de só entrar no ar no Brasil quando já é madrugada fria em Roma. Resultado: todo dia é dia livre para compras na Via del Corso.

É grande a torcida no comércio local para que este povo passe ainda alguns bons dias sem sinal de fumaça branca para reportar. A crise financeira fora do Vaticano é bem mais grave do que a Sé Vacante.

Ausência lamentável

O jornalista Mario Sergio Conti,

âncora do Roda Viva, da TV Cultura, está inconsolável! É um raro profissional do gênero não desembarcado em Roma a serviço. E olha que o formato redondo da Praça São Pedro, no Vaticano, cairia feito luva como cenário do programa que ele comanda com graça e desenvoltura nas

noites de segunda-feira! Só se fala disso nos botecos do

Trastevere, onde os

Marios Sergios de todo o mundo se

reúnem para

beber!