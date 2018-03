Concessionárias dizem que ainda não há negociação

Por diversas vezes, o presidente da entidade, Moacyr Servilha Duarte, se manifestou contrário à troca, uma vez que foi o próprio Estado quem decidiu pelo IGP-M no início das concessões. "A ABCR entende que não há nenhuma intenção de o governo alterar o índice por decisão unilateral. A entidade seria contra", informou em nota.

A entidade afirma que há grande oscilação entre os índices e não se pode afirmar com antecedência qual será mais alto. "Ninguém tem condições de afirmar se até o fim do contrato de concessão o índice (se trocado) será maior ou menor que o atual. É especular com o futuro."